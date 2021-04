Nokia-puhelinten tie on nyt selvillä

HMD Global toi alkuvuodesta 2017 markkinoille ensimmäiset Nokia-puhelimensa. Pitkään yhtiö on etsinyt rooliaan, omaa identiteettiään. Eilinen iso lanseeraus, uudet puhelinperheiden nimet ja itse laitteet antaisivat ymmärtää, että nyt yhtiö on lopullisesti ymmärtänyt oman tiensä.

Jatkossa Nokia-puhelimet jaetaan kolmeen perheeseen: C on edullisempien mallien perhe, G on uusi edullisten keskihintaisten sarja ja huippumallit tunnetaan jatkossa X-perheenä.

Eilen HMD esitteli kuusi uutta mallia. X20 on varustettu 32 megapikselin etukameralla ja 64 megapikselin neloiskameralla. Dual Sight -toiminnon avulla puhelimella voi kuvata samaan aikaan sekä taka- että etukamaralla. Nokia X10:ssä on 48 megapikselin neloiskamera. Molemmissa X-malleissa on 6,67 tuuman FHD+-näyttö (1080 x 2400 pikseliä) sekä 5G-modeemilla varustettu Qualcommin Snapdragon 480 -prosessori.

G20 ja G10 ovat uutuusmallit hieman edullisempaan luokkaan. Niille luvataan jopa kolmen päivän akunkesto. Lisäksi HMD esitteli edullisen pään uudet C10- C20-mallit. Ne ovat 6,5-tuumaisellä näytöllä ja Android 11:lla varustettuja ultraedullisia malleja.

Uutta on se, että X-mallien mukana ei enää tule erikseen laturia. Tätä perusteltiin tilastoilla: jokaisella on keskimäärin kolme laturia kaapissaan. Laturin puuttuminen kertoo myös siitä, ettei Nokia ole kiinnostunut lähtemään mukaan pikalatauksen kilpavarusteluun. Ja tämä on hyvä asia!

Totuus on, että tämän hetken premium-puhelimien huippuominaisuuksien kehittäminen syö valtavasti resursseja. Nokialla ei yksinkertaisesti ole mahdollista kilpailla Samsungin, Applen, Xiaomin tai monen muunkaan ”ison merkin” kanssa. Sen sijaan se yrittää vedota luotettavuudella, pitkällä akkuajalla ja pitkään jatkuvilla käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivityksillä.

Tämä on selkeä strategia. Erinomaista on se, että puhelinten pitkässä toiminta-ajassa näkyy vielä suomalainen järjestelmäsuunnittelun osaaminen. Nokia-puhelimet tunnettiin takavuosina konservatiivisina malleina, mutta järjestelmätasolla suunnittelu oli niin hyvää, että akku kesti aina pidempään kuin muilla. Itselläni oli pitkään testissä HMD:n ensimmäinen 5G-puhelin eli Nokia 8.3 5G, ja siinäkin akku kesti erittäin hyvin, vaikka näyttö olikin kookas.

Uusimpia mallejaan Nokia myy luotettavuudella. Nokia tallentaa käyttäjien datan Suomeen, jossa on maailman tiukimmat suojausvaatimukset. Tänä päivänä tämänkin uskoisi vetoavan moneen.

Nokia on kuitenkin edelleen startup, kuten yhtiö itsekin sanoo. Mitään takeita menestyksestä ei ole. Viime vuonna sen osuus älypuhelinmyynnistä oli 0,6 prosenttia eli pienempi kuin juuri pyyhkeen kehään heittäneen LG:n. Nyt sillä kuitenkin on selkeä kuva siitä, mitä se haluaa älypuhelinvalmistajana olla. Ja uusi tapa brändätä eri malleja on selkeästi fiksumpi kuin edeltävä malli.

Uusista malleista löytyy lisätietoa HMD Globalin sivuilta. Laitteiden myyntihinnat ilmoitetaan myöhemmin. C10-mallin hinnaksi ilmoitettiin 75 euroa.

https://www.hmdglobal.com/press-releases/love-trust-keep