Siemensin uusi työkalu varmentaa piirin, järjestelmän ja ohjelmiston

Verifiointi tarkoittaa sitä osaa järjestelmän kehityksestä, jossa laitteiston ja ohjelmiston toiminta varmennetaan. Että laite toimii, niin kuin sen on tarkoitettu. Siemens EDA on esitellyt uudistetun Velocen, joka varmentaa niin piirin, järjestelmän kuin ohjelmistokoodin toiminnan.

Veloce on vanhan Mentor Graphicsin emulaattorialusta. Uusi Veloce on selvästi laajempi kokonaisuus. Emulaattorin rinnalle on tuotu virtuaalinen ohjelmistokehitystyökalu ja FPGA-pohjainen prototypointi. – Veloce kattaa kaiken ideasta valmiin suunnittelun viemiseen piille, kehuu tuotekehitystä johtava Jean-Marie Brunet.

Brunetin mukaan Veloce on vastaus siihen, että suunnittelujen verifioinnista tulee koko ajan kompleksisempaa ja kalliimpaa. – HW-verifiointiin investoidaan yhä enemmän. Viimeiset kaksi vuotta se on ollut kallein osa tuotekehitystä, Brunet korostaa.

Silti ohjelmisto on yhä selvemmin se, joka määrittelee laitteen. – Kun ohjelmistot ovat massiivisia, niiden verifiointi vie valtavasti jaksoja. HW-verifiointi on ainoa mahdollisuus, kun laitteisto ja ohjelmisto kohtaavat, Brunet muotoilee.

Nyt laajennettu Veloce sisältää seuraavat työkalut. Veloce HYCON on virtuaalialusta, jolla ohjelmistoa voidaan ryhtyä testaamaan jo ennen RTL-koodia. Kun suunnittelijat ovat saaneet IP-lohkojen kehityksen vauhtiin, voidan siirtyä emulaattoriin varmentamaan RTL-koodia. Tämä onnistuu uudessa Strato+-emulaattorissa, jonka kapasiteetti on samalla nostettu 15 miljardiin porttiin.

Kun RTL-koodi on vakaampaa, voidaan siirtyä FPGA-pohjaiseen prototypointiin. Tähän Veloce tarjoaa kaksi vaihtoehtoa. Primo on yritystason Xilinxin Virtex UltraScale-piireihin pohjaava ratkaisu, jossa RTL-koodia voidaan testata 5-10-kertaa nopeammalla vauhdilla. Verifiointiin voidaan valjastaa jopa 320 FPGA-piiriä, mikä tuo riittävästi suorituskykyä suuriinkin suunnitteluihin. Lisäksi tarjolla on työpöydällä toimiva proFPGA, joka on Pro Designilta lisensoitu ratkaisu. Siihen on tarjolla sekä Intelin että Xilinxin FPGA-piirejä ja korttien kapasiteetti yltää 40 miljoonasta portista aina 800 miljoonaan.

Jean-Marie Brunetin mukaan Veloce asettaa uuden standardin laiteavusteisten verifioinnin tekniikalle. Alusta mahdollistaa virtuaalisten SoC-mallien kehittämisen jo alkuvaiheessa suunnittelua, RTL-koodin emuloinnin Strato+:lla ja sen jälkeen asiakkaat voivat sitten siirtää saman suunnittelun Veloce Primo -sovellukseen. Veloce Strato+ ja Veloce Primo käyttävät samaa RTL-koodia, samaa virtuaalista todennusympäristöä ja samoja malleja maksimoidakseen verifiointidatan ja testidatan uudelleenkäytön.