Tekeekö kommunikaattori paluun?

Nokian kommunikaattori oli aikoinaan mullistava puhelin yrityskäyttöön. Nyt konsepti on palaamassa markkinoilla OnwardMobilityn ja Backberryn yhteistyönä. Tuleva laite tukee 5G-yhteyksiä ja sitä on luvattu myyntiin kesäkuun loppuun mennessä.

Tulevaa lanseerausta silmällä pitäen hollantilainen LetsGoDigital on laatinut visuaalisia luonnoksia siitä, miltä Blackberry 5G-kommunikaattori voisi näyttää. 3D-kuvat pohjaavat vuonna 2018 esiteltyyn Blackberry Key 2 -malliin.

”Kommarin” myyntivaltti oli aina fyysinen qwerty-näppäimistö. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole vastaavia malleja, jos ei vanhoja eBaysta löytyviä yksilöitä oteta huomioon. Blackberryn perinne taas lisää yhtälöön turvatut yhteydet, joten kombo saattaisi hyvinkin kiinnostaa yritysasiakkaita.

Iso ongelma on se, mihin hintaluokkaan 5G-kommunikaattori voisi asettua. Mikäli hintalappu on 800-1000 euroa, vastassa on iPhonen lisäksi uusimpia Android-malleja, joissa on uusimmat Qualcommin prosessorit, yleensä nopeasti virkistyvät muistit ja nopea lataus.

Nämä ominaisuudet nostavat laitteiden hintaa ja mikäli uusi Blackberry haluaisi kisata tosissaan, ei vastaavia toimintoja voi jättää pois. Tämän jälkeen iso kysymys liittyy siihen, mitä lisäarvoa fyysinen näppäimistö tuo käyttäjälle.

Nokia-aikoihin kommunikaattorilla ei ollut tällaisia ongelmia. Kosketusnäyttöjä ei ollut, joten sen näppäimistö kisasi kömpelöiden numeronäppäimistöjen kanssa. Niillä tekstiviestinkin kirjoittaminen oli tämän päivän laitteisiin verrattuna kivikautisen työlästä.

Osansa kuvioon tuo Foxconnin tytäryhtiö FIH Mobile, joka on mukana uuden Blackberryn kehityksessä. Yritys tunnetaan myös HMD Globalin Nokia-puhelinten valmistuskumppanina. Tätä nykyä kumppanuus tosin rajoittuu peruspuhelimiin. HMD:n omistajiin FIH Mobile edelleen kuuluu.

Yhteyksistä ei kuitenkaan kannata vetää kovin isoja johtopäätöksiä siitä, josko ikoninen Nokia-merkkinen kommunikaattori voisi joskus tehdä paluun. Mutta hienosahan se olisi.

