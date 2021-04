Lisää tarkkuutta pienen kammion mMIMO-testaamiseen

Tyypillisesti mMIMO-tukiaseman antenniryhmiä testataan suurissa, halkaisijaltaan jopa 10-metrisissä kammioissa. Rohde & Schwarzilla on tähän kompaktimpi ratkaisu. Nyt tämän PWC200-muuntimen tarkkuutta on paranneltu uudella kalibrointimenetelmällä. PWC200 perustuu vaiheistettuun antenniryhmään, joka koostuu 156 laajakaistaisesta Vivaldi-antennista. Laitteisto on tarkoitettu mMIMO-tukiasemien säteilytehon ja vastaanottimien mittauksiin kaiuttomassa testikammioympäristössä.

Signaalien OTA-mittaaminen edellyttää, että antennista lähetettyjen signaaliaaltojen on oltava tasossa lähestyttäessä testattavaa laitetta. Tämä ns. hiljainen alue (quiet zone) voidaan saavuttaa antennin ja testattavan laitteen välisellä suurella etäisyydellä, mikä johtaa suuriin ja kalliisiin kammioihin. Rohde & Schwarzilla on vahva OTA-testausratkaisu, joka on suunniteltu vastaamaan näihin haasteisiin. Jotkut niistä perustuvat CATR-tekniikkaan, jossa kullattua heijastinta käytetään tasoaaltojen luomiseen.

Tukisasemien antenniryhmien testaamiseen tällaisen korkean tarkkuuden peilin koko olisi kohtuuttoman suuri ja nostaisi järjestelmän hintaa huomattavasti. Rohde & Schwarzin pari vuotta sitten esitelty PWC200 mahdollistaa OTA-testauksen mMIMO-ryhmille selvästi pienemmissä, parimetrisissä kammioissa.

Nyt yritys on tuonut R&S PWC200 -tasomuuntajaan ohjelmistopäivityksen, joka lisää mittaustarkkuutta ja parantaa käytettävyyttä uuden kalibrointimenetelmän ansiosta. Näillä päivityksillä Rohde & Schwarz laajentaa 5G-mMIMO-tukiaseman testausratkaisuja tuotekehitykseen, laadunvarmistukseen ja tuotantoon sekä vaatimustenmukaisuuden testaukseen. Vaikka ohjelmisto esiasennetaan uusiin yksiköihin, olemassa olevia R&S PWC200 -yksiköitä voidaan päivittää.

Päivitys parantaa OTA-testausta FR1-taajuusalueella eli alle 7 gigahertsin taajuuksilla. Näin päivitys kattaa käytännössä kaikki muut 5G-taajuudet kuin millimetritaajuudet.

Lisätietoja Rohde & Schwarzin sivuilta.