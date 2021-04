Kotimaiset startupit ovat keränneet ennätysmäärän kasvurahaa. Kahtena edellisenä vuotena saavutettu puolen miljardin rajapyykki oli jo ennätys, mutta nyt summa on lähes tuplaantunut. Pääomasijoittajat ry:n mukaan viime vuonna rahoitusta kerättiin yhteensä 951 miljoonaa euroa.

Ilman älypuhelimia ei tulisi toimeen, mutta kyse on raskaan sarjan ympäristörikollisesta. Puhelimien kierrätyksestä menestyvät bisneksen luonut kotimainen Swappie muistuttaa, että älypuhelinten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 730 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viime vuonna älypuhelimien takia hiilidioksidia tuprahti ilmakehään 125 megatonnia. Määrä vastaa 505 574 miljoonan tavallisella henkilöautolla ajetun kilometrin päästöjä.

GaNSystems on erikoistunut galliumnitridipohjaiseen tehoelektroniikkaan. Yhtiön uusin tuote on valmis referenssiratkaisu, jonka pohjalta voidaan kehittää markkinoiden pienimmät 100 watin lataustehon tuovat mobiililaitteiden laturit. Laajan kaistaeron GaN on usein paras valinta, jos tehonsiirrossa tarvitaan nopeita kytkentätaajuuksia.

ETN julkaisee toukokuussa uuden tehoelektroniikkaan keskittyvän ETNdigi-erikoislehden. Tilaa nyt lehti sähköpostiisi, niin osallistut samalla upean OnePlus 9 -puhelimen arvontaan. Kisaa on jäljellä kaksi viikkoa.

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologies on julkaissut vuoden 2021 ensimmäistä kvartaalia koskevan Brand Phishing -raporttinsa. Raportista selviää, mitä tuotemerkkejä kyberrikolliset useimmin hyödynsivät kalastellessaan uhrien henkilö- tai pankkitietoja. Microsoft on listan kärjessä.

Kaksi miestä kuoli Teksasissa, kun Tesla ajautui autopilotin ohjauksessa päin puuta. Elon Musk vastasi kohuun yhtiönsä turvallisuustilastoilla: autopilotilla joutuu onnettomuuteen 10 kertaa harvemmin kuin Yhdysvaltain maanteille keskimäärin.

Ruotsissa eletään tällä viikolla periaatteessa mielenkiintoisia aikoja maan 5G-huutokaupan osalta. Huawein valitusta siitä, että PTS syrji yritystä 5G-lupaehtoja väsätessään, menee hallinto-oikeuden käsittelyyn. Edessä on kolmipäiväinen suullinen mittelö.

Konecranesin Hyvinkään tehtaalle rakennetaan toisen polven 5G-privaattiverkko. Käytännössä Nokian ja Edzcomin toimittamassa verkossa on kyse siitä, että kaikki verkon data kulkee aina 5G-yhteyden yli.

DRAM-muisteissa on alkamassa siirtymässä DDR5-polveen. Sen myötä moni sovellus nopeutuu merkittävästi. Mutta kuinka nopea on nopein DDR5-muisti? Kiinalainen Netac puhuu jo 10 000 megahertsin kellotaajuudesta.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt uuden version LTE-M- ja NB-IoT-yhteyksiä tukevaan mobiiliverkkojen IoT-moduuliinsa. SARA-R5-moduuli tukee nyt myös 400 megahertsin LTE-taajuuksia Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.