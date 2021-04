5G-verkko pyörii pian Amazonin pilvessä

Dish on pitkään toiminut amerikkalainen satelliittioperaattori, josta tuli USA:n neljänneksi suurin mobiilioperaattori, kun se osti T-Mobilen ja Sprintin prepaid-toiminnan kaksi vuotta sitten. Nyt yhtiö on kertonut, että se siirtyy 5G-aikaan Amazonin tuella.

Dish aikoo rakentaa pilvipohjaisen O-RAN-arkkitehtuuriin perustuvan verkon. Eilen se kertoi, että sekä tulevat RAN- että core-osat tulevat toimimaan Amazon Web Servicesin EC2-pilvipalvelussa. Samalla Dishistä tulee ensimmäinen täysin pilvipohjainen operaattori, jonka verkkoon tulee maan pinnalle lähinnä vain antenniosat.

Dishin verkkotoiminnoista vastaa Marc Rouanne, joka vielä 2,5 vuotta sitten johti Nokian mobiiliverkkojen liiketoimintaa.

Dish testaa jo sekä verkon DU- (distribution unit) ja että CU-osia (central unit) AWS:n paikallisissa ns. local zone -palveluissa. Yhtiön mukaan verkon core-osaa voidaan ajaa AWS:n alueellisissa datakeskuksissa.

Tämän tyyppiseen arkkitehtuuriin pakottaa itse asiassa fysiikan laki. 5G-yhteyksissä luvataan yhden millisekunnin latenssia radiosta radioon, joten datan voi hakea maksimissaan 112 kilometrin päästä. Siinä ajassa valo kulkee tuon matkan edestakaisin.

O-RAN-verkkojen iso haaste on ollut signaalin jako antenneista käyttäjille. Uuden polven tukiasemissa signaalit pitää suunnata kymmenille käyttäjille samanaikaisesti ja tämä massiivinen MIMO eli mMIMO on ollut O-RAN-laitevalmistajille ongelma. Uusimmat kehityshankkeet ovat kuitenkin jo demonneet jopa 64T64R-antenniyksiköitä, joten tämäkin ongelma näyttää korjautuvan.

Dishin päätös nojata AW:n pilveen verkon palveluissaan on hyvä esimerkki siitä, että mobiiliverkoissa on käynnistymässä jopa vallankumoukseksi ymmärrettävä muutos. Kun aiemmin ns. perinteinen laitevalmistaja toimitti verkon operaattorille kokonaisuudessaan, jatkossa operaattori voi valita laitetoimittajansa – tai Dishin tapauksessa laskentatoimittajansa – joustavasti. Perinteisillä laitetoimittajille tämä on vähintäänkin iso haaste.