IoT-verkko pystyyn muutamassa tunnissa?

Ruotsalainen Wittra on lanseerannut aloituspaketin, jolla voidaan sen mukaan pystyttää täysin toimiva IoT-verkko muutamassa tunnissa. Wittra Network Kit sisältää yhdyskäytävän, anturitagit, MESH-reitittimet ja kaikki tarvittavat lisälaitteen verkon nopeaan käynnistämiseen.

Wittra-ratkaisun käyttöönotto pilvipohjaisen sovellusliittymän kautta on yksinkertaista ja intuitiivista, ja se tarjoaa todellisen IoT Out Of The Box -kokemuksen käytettäväksi monilla markkina-alueilla.

Wittran verkko toimii alle 6 gigahertsin taajuuksilla Mioty-protokollalla. Yhtiö kehuu, että yhdessä Miotyn kanssa se ratkaisee kaksi keskeistä IoT-ongelmaa: datan heikon luotettavuuden ja verkon rajoitettu skaalaaminen suuremmaksi.

Miten Wittran ratkaisu sitten vertautuu muihin tarjolla oleviin verkkotekniikoihin? Esimerkiksi Sigfox tarjoaa heikosti laitteiden tai tagien paikannuspalvelua. Sama pätee LoRaan, sillä nämä verkot on kehitetty alhaisen tehonkulutuksen ja pieneten pakettien datansiirtoon.

Wifissä anturidata siirtyy kaikkein parhaiten, mutta radioiden tehonkulutus ei puolestaan sovi paristokäyttöiseen IoT-toimintaan ollenkaan. Bluetoothissa paikannus onnistuu hyvin ja uusien BLE-määritysten ansiosta tehonkulutus on erinomaisen pieni.

Mobiiliverkkojen LTE-M ja NB-IoT tuovat selvästi parhaan peiton, mutta nekin ovat tehosyöppöjä radioita, joiden myötä ei saa tageistaan paikkatietoa. Näin ollen Wittra tarjoaa parhaan mahdollisimman ominaisuuksien yhdistelmän, yhtiö kertoo.

Jokainen Wittratunniste tai tagi sisältää useita antureita, jotka sisältävät lämpötilan, kiihtyvyysanturin, gyroskoopin, magnetometrin ja paikannuksen. Lisää antureita voidaan liittää anturiliitännän kautta, jolloin saadaan käyttöön kosteus-, ympäröivän valon ja ilmanpaineen ilmanpaineen mittaus.

Lisätietoa Wittran sivuilta.