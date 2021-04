Valmetilta ensimmäinen paperitehtaan virtuaalinen kaksonen

Valmet kertoo toimittaneensa maailman ensimmäisen täysin virtuaalisen paperitehtaan Mondin uudelle tuotantolinjalle Ružomberokiin Slovakiaan. Valmetin toimittaman kierrätyskuitulinjan (OCC), massankäsittelyn ja ulkopakkauskartonkikoneen sisältävän tehtaan virtuaalikaksosta käytetään operaattoreiden ja muun henkilöstön kouluttamiseen ennen käyttöönottoa.

Ohjailtavan virtuaalitodellisuuden avulla käyttäjät siirtyvät 360-oppimisympäristöön, liikkuvat vapaasti 3D-virtuaalimaailmassa ja ovat vuorovaikutuksessa simuloitujen koneiden kanssa saaden lisätietoja prosessista ja laitteista. Koulutusmoduulit ovat todenmukaisia koulutusskenaarioita, jotka on luotu erityisesti viira- ja puristinosien kunnossapitotoimille.

Käyttäjät oppivat parhaalla mahdollisella tavalla eli henkilökohtaisen kokemuksen kautta, mikä parantaa merkittävästi opitun sisäistämistä, työsuoritteita ja työpaikan turvallisuutta.

- Virtuaalitodellisuudessa oleva kokonainen tehdas koulutusalustana on ensimmäinen laatuaan. Valmet haluaa varmistaa, että asiakkaat saavat kaiken irti laitteistaan, järjestelmistään ja prosesseistaan. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja tehostaa tietotaidon siirtoa, sillä kartongin ja paperin tuottajan menestys ei ole kiinni ainoastaan käytettävän tekniikan laadukkuudesta vaan myös työntekijöiden osaamisen tasosta, sanoo asiakaskoulutuspäällikkö Katriina Geijer Valmetilta.

Virtuaalitehdas on koulutussimulaattori ja osa Valmetin teollisen internetin ja koulutuspalveluiden tarjontaa.

Ružomberokissa sijaitseva Mondi SCP on osa globaalia Mondi-konsernia, joka on yksi maailman johtavista pakkaus- ja paperiyrityksistä ja joka työllistää noin 26 000 ihmistä yli 30 maassa. Yritys on Slovakian suurin integroitu sellu- ja paperitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on 560 000 tonnia päällystämätöntä paperia, 66 000 tonnia pakkauspaperia ja 100 000 tonnia kuivattua markkinasellua.