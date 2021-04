Tutkimuslaitos: Nokia 5G-patenttien ykkönen

PA Consultingin tekemä riippumaton tutkimus vahvistaa, että Nokialla on eniten 5G-essentiaalipatentteja. Nokia ylsi ykköseksi toista kertaa peräkkäin.

Nokia Technologiesin johtaja Jenni Lukanderin mukaan tutkimus on muistutus siitä, että patenttisalkun vahvuutta arvioitaessa on tarkasteltava paitsi patenttien määrää myös laatua.

Nokian patenttisalkkuun on johtanut vuodesta 2000 lähtien yli 130 miljardin euron tutkimuspanostus. Yhtiöllä on noin 20 000 patenttiperhettä. 5G-verkkojen toiminnan kannalta välttämättömiä eli ns. essentiaalipatenttien perhettä Nokialla on yli 3500.