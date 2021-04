OnePlus kasvanut hurjasti Euroopassa

Kiinalaisen OnePlussan vuosi on alkanut vahvalla kasvulla. Kokonaisuudessaan Euroopassa liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 286 prosenttia. Lippulaivamallien osuus kasvusta on 65 prosenttia. Tähän on vaikuttanut muun muassa juuri lanseeratun OnePlus 9 -sarjan menestys.

Pohjois-Eurooppa on suurin vaikuttaja myynnin kasvuun, sillä yli 30 prosenttia yhtiön myynnistä tulee Pohjois-Euroopasta. Länsi-Eurooppa on toiseksi vahvin alue Euroopassa, joka on vaikuttanut positiivisesti kasvuun. Euroopassa kolmen parhaan menestyvän markkinan joukkoon päätyivät Suomi, Saksa sekä Iso-Britannia.

Vahva alkuvuosi on jatkumoa viime vuoden menestyksestä Pohjois-Euroopassa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä OnePlus oli kolmen parhaan älypuhelinbrändin joukossa sekä Suomessa sekä Tanskassa.

Counterpointin markkinatutkimuksen mukaan OnePlus oli Suomen johtava Android-valmistaja 5G-puhelimissa, kun listataan laitteiden toimitusmäärät.