Suomalaiset mukana digitalisoimassa Euroopan junarataverkkoa

Euroopan junarataverkkoa ollaan digitalisoimassa. Uusiksi on menossa esimerkiksi ERTMS-kulunvalvontajärjestelmä. Hankkeessa on mukana suomalainen Proxion, joka kehittää liikkuvaa älykästä 5G-laboratoriota, joka mittaa rautateiden 4G- ja 5G-verkkoja ja varmistaa tulevaisuuden rautateiden toimivuuden.

Euroopan koko rautatieverkostossa toteutetaan tällä vuosikymmenellä digiloikka, joka kattaa 30 vuoden teknologisen kehityksen. Suomessa tullaan ottamaan muun Euroopan tavoin käyttöön FRMCS-teknologia (Future Railway Mobile Communication System), joka tulee olemaan osa käyttöönotettavaa modernia ERTMS 2 (European Railway Traffic Management System) -kulunvalvontajärjestelmää.

Ennen käyttöä järjestelmää on kuitenkin tärkeää tutkia ja testata. Tässä avuksi tulee Proxionin työn alla oleva liikkuva 5G-laboratoriota. Testaushankkeeseen kaivataan mukaan erityisesti anturitekniikan osaamista, sanoo Proxionin liiketoimintajohtaja Toni Jukuri.

- Tavoitteemme on yhdessä verkostomme kanssa rakentaa Suomen ERTMS-verkko niin älykkääksi, että kysyntää syntyy globaalisti.

Mukana kehittämishankkeessa ovat myös Aalto-yliopisto ja Tampereen ja Oulun yliopistot. Jukurin mukaan radioverkko- ja paikannusteknologian ja kyberturvallisuuden huippuosaamista yhdistävän hankkeen liiketoimintamahdollisuudet ovat mittavat.

Professori Ari Pouttu Oulun yliopiston Center for Wireless Communicationista (CWC) on Jukurin kanssa samaa mieltä. Koko Euroopan rataverkoston digitalisaatio tulee vääjäämättä tapahtumaan seuraavien vuosien aikana. Suomalaisilla on osaamisensa puolesta kehitykselle paljon annettavaa.

- Langattomuus tuo väistämättä murroksia myös eri liiketoiminta-alueisiin, joista liikenne on yksi merkittävimmistä. Vaikka kentällä on paljon vanhoja, pitkän linjan toimijoita, on murroksen teknologia niin uutta, että se tarjoaa mahdollisuuden myös tulokkaille, Pouttu sanoo.

Euroopassa tullaan tulevaisuudessa panostamaan enenevissä määrin rautatieinfrastruktuurin laajentamiseen liikkumisen päästöjen vähentämiseksi. Digitaalisuus mahdollistaa saumattoman liikenteen ja kapasiteetin lisäämisen. Eurooppalaisen rautatieliikenteen teknologian yhtenäistäminen tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi sitä, että samalla veturilla voi ajaa koko matkan Espanjasta Saksaan. Veturia ei siis teknologian takia tarvitse vaihtaa maiden rajoilla raideoperaattorin tai kulunvalvontajärjestelmän vaihtuessa.

ERTMS-teknologian myötä rataverkossa liikkuvien junien kulkua voidaan valvoa ajantasaisesti ja tarkasti. Tämä mahdollistaa myös Suomessa kipeästi kaivatun rataverkoston kapasiteetin kasvattamisen.

Tällä hetkellä Proxion kerää toimijoiden lisäksi rahoitusta tutkimus- ja kehityshankkeelle. Konkretiaan on kuitenkin tarkoitus päästä nopeasti, koska kilpajuoksu teknologian kehittämisen herruudesta on jo alkanut.

Kuva: Unsplash