Oululainen Tosibox tunnetaan yritysten VPN-yhteyksistä ja erityisesti Lock-laitteista. Nyt yhtiö laajentaa yritysten operationaalisiin verkkoihin. Uusi tuote tarjoillaan palveluna eli SaaS-tyyliin. Yritysverkon Tosibox lupaa pystyttää ja testata kuukaudessa. Sen jälkeen yrityksellä on hostattu alusta ja valikoima lisäpalveluja laajamittaisten operatiivisten (OT) verkkojen hallinnoimiseen.

Lähes 20 vuoden ajan ZigBee Alliance on ajanut tämän vapailla taajuuksilla toimivan IoT-protokollan käyttöä esimerkiksi älykkään kodin laitteiden yhdistämisessä. Nyt järjestö on uudistanut nimensä ja tottelee jatkossa nimeä Connectivity Standards Alliance.

HTC on esitellyt toisen polven Vive PRO 2 -virtuaalilasit. Lasien näytön resoluutiota on kasvatettu 5K-tasoon, virkistystaajuus on piristynyt 120 hertsiin ja näytön kulma on laajentunut 120 asteeseen.

Datakeskuspalveluja tarjoava Equinix on julkistanut kansainvälisen IT-päättäjätutkimuksensa tulokset. Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia Suomessa olevista it-päättäjistä arvioi, että meneillään oleva poikkeusaika muuttaa pitkällä aikavälillä sitä, miten ja missä ihmiset työskentelevät. Etätyö ja hybridityönteko on tullut jäädäkseen.

Marraskuussa järjestettävien Teknologia 21 -tapahtuman startup-yrityksille suunnattu kilpailu on käynnistynyt. Kilpailu nostaa esiin uusia ja merkittäviä ratkaisuja teknologian alalla. Suomen Messusäätiö rahoittaa kilpailua 20 000 euron summalla.

Italialainen Sfera Labs on pieni suunnittelutalo, jonka uusin tuote osoittaa, mihin kaikkeen Raspberry Pi -kortti taipuu. Yhtiön on kehittänyt uusimman RPi4-kortin pohjalta anturimoduulin, joka mittaa lämpötilaa, kosteutta, ilmanlaatua ja valon voimakkuutta. Se liikkeen se tunnistaa.

Piikarbidin hyödyntäminen tehojärjestelmissä on tulossa uuteen vaiheeseen. Huomiota kiinnitetään nyt erityisesti järjestelmien kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, kytkinkomponenttien luotettavuuteen ja uusiin hilaohjaustekniikoihin, kerrotaan tuoreen ETNdigi-lehden artikkelissa.

Samsung on esitellyt markkinoiden ensimmäisen muistimoduulin, joka tukee uutta Compute Express Link- eli CXL-liitäntästandardia. DDR5-piirien kanssa CXL-pohjainen moduuli antaa palvelinjärjestelmille mahdollisuuden merkittävästi skaalata muistikapasiteettia ja kaistanleveyttä.

Galliumnitridi-pohjaisten tehokomponenttien markkinat kasvavat 1,1 miljardiin dollariin vuonna 2026. Viiden vuoden kuluttua 61 prosenttia GaN-piireistä menee kulutuselektroniikan laitteisiin, ennustaa Yole Developpement tuoreessa tutkimuksessaan.

IBM:n uuden markkinatutkimuksen mukaan eurooppalaiset yritykset ovat kiihdyttäneet tekoälyn käyttöönottoa koronapandemian vuoksi. Tutkimuksen mukaan yli kolmasosa eli 36 prosenttia it-ammattilaisista ilmoitti, että heidän yrityksensä ovat kiihdyttäneet tekoälyn käyttöönottoa suoran seurauksena.