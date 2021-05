Windows-troijalainen haittaohjelmien kärjessä

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin huhtikuun listauksessa Dridex-troijalainen oli yleisin haittaohjelma toista kuukautta peräkkäin. Toiseksi sijoittui Agent Tesla -troijalainen. Se sijoittui ensimmäistä kertaa näin korkealle yleisimpien haittaohjelmien listauksessa.

Windows-alustalle kohdennettu Dridex-troijalainen levisi huhtikuussa QuickBooks-roskapostikampanjoissa. Tietojenkalasteluun tarkoitetut sähköpostit käyttävät hyödyksi QuickBooksin brändiä ja yrittävät houkutella käyttäjiä väärennetyillä maksuilmoituksilla ja laskuilla. Sähköposti pyytää lataamaan haitallisen Microsoft Excel -liitteen, jonka kautta Dridex-troijalainen pääsee tietokoneelle.

Tätä haittaohjelmaa käytetään usein kiristysoperaation alkuvaiheessa. Hakkerit salaavat organisaation tiedot ja vaativat lunnaita salauksen purkamiseksi. Kaksinkertaisten kiristysmenetelmien käyttö on myös yleistynyt. Siinä hakkerit varastavat organisaatiolta arkaluontoisia tietoja ja uhkaavat tehdä niistä julkisia, ellei maksua suoriteta.

CPR tiedotti maaliskuussa, että kiristyshaittaohjelmien hyökkäykset olivat kasvaneet 57 prosenttia vuoden 2021 alussa. Kasvu on pysynyt samansuuntaisena, ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hyökkäykset ovat saavuttaneet jo 107 prosentin nousun.

Huhtikuun listalla kakkoseksi noussut Agent Tesla on edistynyt etäkäyttötroijalainen (RAT), joka on ollut aktiivinen vuodesta 2014. Agent Teslaa on muokattu varastamaan kohdetietokoneilta WiFi-salasanoja muiden tietojen, kuten Outlook-sähköpostitietojen, lisäksi. Se pystyy esimerkiksi uhrinsa näppäinten painalluksia seuraamalla ja kuvakaappauksia ottamalla pääsemään käsiksi WiFi-salasanoihin ja muihin kohdelaitteen tietoihin (esimerkiksi Outlook-sähköposti, Google Chrome ja Mozilla Firefox).

Suomen yleisin haittaohjelma huhtikuussa oli Growtopia, jota esiintyi 4,5 prosentissa maan yritysverkoista maailmanlaajuisen esiintyvyyden ollessa 0,08. Toisella sijalla oli Trickbot. Agent Tesla ei yltänyt Suomen yleisimpien haittaohjelmien listalle.

Suomen yleisimmät haittaohjelmat huhtikuussa 2021

Growtopia – Esiintyvyys 4,56 %. TrickBot – Windows-alustaan kohdistettu, pääasiassa pankkihuijauksiin tähtäävä haittaohjelma, jota levitetään lähinnä roskapostikampanjoiden tai muiden haittaohjelmaperheiden kautta. Esiintyvyys 3,32 %. XMRig – Monero-kryptovaluutan louhija. Esiintyvyys 2,90 %. Gandcrap – Palveluna myytävä kiristyshaitake (ransomware-as-a-service), jonka kehittäjät ottavat kiristystuloista 30–40 prosenttia. Sen arvioidaan vaikuttaneen yli 1,5 miljoonaan Windows-käyttäjään ennen toiminnan pysähtymistä vuonna 2019. Kaikille GandCrab-versioille on olemassa salauksen purkutyökalut. Esiintyvyys 2,49 %. Neshta – Troijalainen, joka havaittiin ensi kerran vuonna 2010. Piilottaa itsensä muiden ohjelmistojen koodin joukkoon ja pyrkii asentamaan selainlaajennuksia tai työkalurivejä omin päin. Esiintyvyys 2,07 %. RigEK – Haittaohjelmien lataaja Flash-, Java-, Silverlight- ja Internet Explorer -sovelluksissa. Esiintyvyys 2,07 %. Sodinokibi – Ensimmäistä kertaa vuonna 2019 havaittu, palveluna myyty kiristyshaittaohjelma (ransomware-as-a-service). Esiintyvyys 1,24 %. Arkei – Troijalainen, joka varastaa luottamuksellisia tietoja, kuten kirjautumistunnuksia. Esiintyvyys 1,24 %. Lisäksi esiintyvyydeltään 0,83 % olivat haittaohjelmat DanaBot, Nanocore ja Guloader.

Maailman yleisimmät haittaohjelmat ja haavoittuvuudet huhtikuussa 2021