Nokia kertoo, että ruotsalaisten Tele2:n ja Telenorin yhteisyritys Net4Mobility on valinnut sen kaupallisten 5G-palveluiden laitetoimittajaksi viiden vuoden sopimuksella. Net4Mobility tunnetaan siitä, että operaattorin verkot ovat tähän asti perustuneet kiinalaisen Huawein laitteisiin.

Sähköautojen ja lataushybridien akkujärjestelmät tarvitsevat hallintajärjestelmän, joka voidaan toteuttaa joko modulaarisena tai kennokohtaisena. Tämän BMS-järjestelmän ytimenä ovat kennojen mittaukseen ja sisäiseen viestintään tarvittavat mikropiirit. Niiden rakenteisiin kuitenkin kaivattaisiin koko toimialan kattavia standardeja.

Nykypäivän autoissa kehittyneet kuljettajan apujärjestelmät (ADAS) perustuvat kameroihin, tutkaan tai lidariin. Tämän seurauksena niiden kohdeobjekteihin on oltava näköyhteys. Infineon haluaa kuitenkin opettaa hätäajoneuvot kuulemaan paljon aikaisemmin kuin ne voivat nähdä mitään.

Cambridgen yliopiston kemistit Shankar Balasubramanian ja David Klenerman palkittiin eilen vuoden 2020 Millennium-teknologiapalkinnon voittajina. Professorit ovat kehittäneet Solexa-Illumina Next Generation DNA Sequencing -teknologian (NGS), joka on lisännyt merkittävästi tietämystämme elämän perusrakenteista ja edistänyt biotieteiden kehittymistä megatieteeksi. Teknologia mahdollistaa nopean, tarkan, edullisen ja laajamittaisen genomin sekvensoinnin, eli organismin geeniperimän täydellisen DNA-sekvenssin määrittämisen.

IoT-verkkojen ratkaisuja kehittävä Digi Interntional laajentaa LoRa-verkkoihin yritysoston kautta. Digi ostaa dallasilaisen Haxiotin, joka on keskittynyt LoRaWAN-verkkojen eri osien ratkaisuihin. Kauppahintaa yritykset eivät kertoneet.

F-Secure on tänään tuonut markkinoille uuden pilvipohjaisen alustan nimeltä F-Secure Elements, joka virtaviivaistaa organisaatioiden tapaa käyttää kyberturvallisuuspalveluita. F-Secure Elements on saatavana F-Securen kumppaneilta määräaikaisina lisenssitilauksina tai käyttöperusteisella laskutuksella.

5G on yleistynyt nopeammin kuin mikään mobiilitekniikka aiemmin. Kehitys uhkaa kuitenkin hidastua, mikäli 5G:n käyttöön ei saada lisää taajuuksia. GSM Association vaatii yhdessä Nokian, Ericssonin, Huawein ja ZTE:n kanssa hallituksia vapauttamaan 6 gigahertsin alueen 5G-verkkojen käyttöön.

Eurooppalaisjakelijat myivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puolijohteita 15,6 prosenttia enemmän kuin edellisneljänneksellä. DMASS-järjestön mukaan koronan ja brexitin vaikutukset ovat nyt kadonneet komponenttikaupasta.

Tehomuunnoksissa hyötysuhteella on suuri merkitys tänä päivänä, sillä jokaisen hukatun watin katsotaan osaltaan lisäävän ilmaston lämpenemistä ja loppukäyttäjän käyttökustannuksia. Tehomuuntimien perinteinen piipohjaisiin puolijohteisiin perustuva teknologia on saavuttanut suorituskyvyn osalta vakiintuneen tasonsa. Uudet laajan kaistaeron teknologiat, jotka perustuvat piikarbidiin ja galliumnitridiin, ovat osoittautumassa hyötysuhteeltaan paremmiksi.

Samsungilla on oma I-Cube-kotelotekniikka, jolla on voitu kasvattaa logiikkapiirien suorituskykyä. Nyt yhtiö on esitellyt I-Cube4-tekniikan, joka edelleen parantaa piirien ja muistien suorituskykyä sekä helpottaa piirin lämmönhallintaa.