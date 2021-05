Pohjanmaan litiumesiintymä on oletettua suurempi

Suomalainen Keliber toivoo pystyvänsä aloittaman sähköautoille tärkeän litiumin louhinnan Rapasaaressa Pohjanmaalla vuonna 2024. Uusien tutkimusten mukaan Rapasaaren esiintymä on aiemmin oletettua suurempi. Esiintymässä on litiumia 8,1 miljoonaa tonnia. Litiumin käyttö tulee lisääntymään maailmassa räjähdysmäisesti, kun autoilussa ja monessa muussa liikkumisessa siirrytään sähkövoimaan.

Suomalaisen syntymässä olevan akkuteollisuuden kannalta olisi tietysti erinomaista, että raaka-aineita saataisiin mahdollisimman paljon kotimaaperästä.

Uuden arvion mukaan Rapasaaren mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 8,10 miljoonaa tonnia eli aiemmin tehtyä arviota 31 prosenttia suuremmat. Kun myös mahdolliset mineraalivarannot huomioidaan, kasvuprosentti on 17,4.

Keliber on jatkanut malminetsintä- ja inventointiohjelmaansa viimeisen 15 kuukauden aikana. Edellisen, syyskuussa 2019 julkaistun mineraalivarantoarvion jälkeen Rapasaaren esiintymän alueella on kairattu lisää 11 413 metriä, mikä nostaa kokonaismäärän 48 133 metriin. Varantokairauksia keskitettiin esiintymän eteläisille jatkeille, joilta valtaosa uusista mineraalivarannoista löytyikin. Tämän lisäksi laajemmalle alueelle on kairattu malminetsintä- ja infratarkistusreikiä yhteensä 9 000 metriä.

Kun mukaan luetaan kaikki kolme mineraalivarantoluokkaa, on yhtiön Rapasaaren esiintymän mineraalivarantojen kokonaismäärä 9,64 miljoonaa tonnia ja litiumoksidipitoisuus (Li₂O) 0,98 prosenttia. Kaikki kolme varantoluokkaa huomioiden Rapasaaren varannot kasvoivat 17,4 %.

Keliber on aiemmin arvioinut, että sen litiumvaroilla voitaisiin valmistaa noin 15 tuhatta tonnia litiumhudroksidia vuodessa. Tämä riittää noin 400 000 sähköautoon. Kaikkiaan Pohjanmaalta voitaisiin tuottaa litiumia jopa yli 5 miljoonaan sähköautoon ja lisätutkimuksissa löytyvät lisävarat nostavat määrää koko ajan.