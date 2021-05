Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global julkistaa tänään HMD Enable Pro -ratkaisun. Se on tarkoitettu sekä yrityksen IoT-laitteille että esimerkiksi yrityksen älypuhelinten hallintaan. HMD laajentaa näin yrityksille suunnattuja palveluita. Palvelu on erityisen hyödyllinen yrityksissä, joissa on suuri määrä älypuhelimia ja dataliittymä yhdeltä toimittajalta.

Tyypillisessä 6 taajuuskaistan eli bandin 5G-tukiasema-antennissa on jopa yli sata metriä kaapeleita, jotka yhdistävät varsinaiset antennit erilaisiin komponentteihin. Huawei on kehittänyt tekniikan, jolla tätä kaapeloinnin määrää voidaan selvästi pienentää. Tekniikka on nimeltään SDIF (Signal Direct Injection Feeding)

USB-tekniikkaa hallinnoiva USB Promoter Group on julkistanut uuden 3.1-standardin USB-virransyötölle. Maksimilatausteho väylän yli kasvaa 240 wattiin nykyisestä sadasta watista. Teho kasvattaminen laajentaa USB-lataamisen käyttöä esimerkiksi tehokkaisiin pelikannettaviin ja jopa voimatyökaluihin.

Tehojärjestelmissä puhutaan nyt uusista laajan kaistaeron materiaaleista. Mutta mitä GaN- tai SiC-komponenttien käyttäminen edellyttää ja mihin sillä voidaan päästä? Future Electronicsin tekemä vertailu kertoo paljon.

Normaalilla 3,6 kilowatin teholla sähköauton akun lataaminen täyteen vie käytännössä aikaa kellon ympäri. Saksassa, tarkemmin Baijerissa SWARCO rakentaa latausasemia ADS-TECin laturitekniikalla, jossa ylletään jopa 320 kilowatin lataustehoon.

Omakotitaloa rakentavan kannattaa jo varautua siihen, että seuraava automalli tarvitsee oman latauspisteensä. Ensto on nyt esitellyt Esteri-ulkomittauskeskusten sarjaan mallin, joka sisältää sähköauton latausaseman. Sen ansiosta pihalle ei tarvita enää erillistä laitetta auton lataukseen.

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

Fujio Matsuoka tunnetaan NAND-muistin kehittäjänä. Nykyään tutkija työskentelee uuden Unisantis Electronics -yrityksensä kanssa täysin uuden muistitekniikan parissa. Sen nimeksi on annettu DFM eli Dynamic Flash Memory.

Monien unelma olisi ajaa paikasta A paikkaan B ilman minkäänlaista ponnistelua, vähän Ritari Ässän K.I.T.T.-auton tyyliin. Nykyaikaiset autot lähestyvät yhä enemmän näitä tulevaisuuden visioita, ja erilaisilla anturitekniikoilla on tässä tärkeä rooli. Yksi lupaavimmista näistä on lidar.

Pankkiryöstöt ovat siirtyneet fyysisestä maailmasta kyberhyökkäyksiin. Tästä kertoo teknologiayhtiö VMwaren Modern Bank Heists 4.0 -raportti, jota varten haastateltiin 126 tietoturvajohtajaa maailman suurimmista rahoituslaitoksista Raportti maalaa kuvaa siitä, millaisia modernit pankkiryöstöt ovat ja kuinka niitä vastaan voi suojautua.