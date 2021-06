Yritykset siirtyvät nyt vauhdilla hyödyntämään 5G-verkon tuoja mahdollisuuksia, kuten nopeampia ja luotettavampia langattomia yhteyksiä. Tietoturvayhtiö Trend Micron tuoreen raportin mukaan 5G tuo verkkoihin myös uusia uhkia, joihin yritysten on syytä suhtautua vakavasti.

STMicroelectronics kertoo, että sen ST8500- ja S2-LP-piirisarjoista on tullut markkinoiden ensimmäiset, jotka on sertifioitu uuden G3-PLC-hybridistandardin mukaisesti. Kyse on sähköverkkojen datansiirron standardista, joka tukee myös langattomien laitteiden liittämistä samaan verkkoon.

Siemens kertoo, että sen kahdesta Simatic-sarjan logiikkaohjaimesta on löytynyt vakava haavoittuvuus. Aukon avulla hyökkääjällä olisi ollut mahdollisuus päästä käsiksi laitteiden suojattuun muistiosaan ja ajaa siellä vapaasti omaa koodiaan. Siemens on lähettänyt asiakkailleen laiteohjelmiston korjauksen. Löydös osoittaa, että teollisuuden laitteet ovat yhä alttiimpia erilaisille hyökkäysvektoreille. Kun järjestelmät ovat kiinni verkossa ja muodostuvat yhä suuremmilta osin ohjelmistoista, niiden suojaamiseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Saksalainen sulautettujen sovellusten kehitystyökaluja tarjoava SEGGER kertoo, että sen ajonaikainen emRun-kirjasto on osa vastikään esiteltyä SiFiven avoimeen RISC-V-arkkitehtuuruiin perustuvaa 21G1-prosessoria. Tämän ansiosta suorittimen koodi saadaan puristettua pienempään tilaan eli se vaatii pienemmän muistin laitteessa.

OnePlussan edullisemmat puhelimet Nord N10 ja Nord N100 olivat toukokuun myydyimmät Elisan ja Telian listoilla. DN:lla kärkeen nousi Samsungin Galaxy A21s. Isona trendinä 4G-puhelimet ovat pikku hiljaa katoamassa myydyimpien listoilta.

Ransomware-eli kiristyshyökkäykset uhkaavat jatkuvasti kasvavaa joukkoa yrityksiä. Tietoturvayritys Check Point Softwaren tutkimusosaston mukaan kiristyshyökkäysten määrä on kasvanut vuodessa 102 prosenttia eli yli kaksinkertaiseksi.

Toukokuu oli ETN:lle vilkas ainakin teknisten artikkeleiden osalta. Kolmen artikkelin lisäksi julkaisimme ETNdigi-lehden tehoelektroniikkaan keskittyviä artikkeleita. Kuukauden artikkelissa esitellään kuitenkin tulevaisuuden robottiautot mahdollistavan lidarin tekniikkaa.

HMD Global kertoo, että Nokia X20:stä tulee yksi ensimmäisistä älypuhelimista, joissa on Android 12 developer preview -valmius. Sen avulla kehittäjät voivat tutustua tulevan Android-version uusiin toimintoihin. X20 on osa Android 12 developer preview -ohjelmaa.

Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global julkistaa tänään HMD Enable Pro -ratkaisun. Se on tarkoitettu sekä yrityksen IoT-laitteille että esimerkiksi yrityksen älypuhelinten hallintaan. HMD laajentaa näin yrityksille suunnattuja palveluita. Palvelu on erityisen hyödyllinen yrityksissä, joissa on suuri määrä älypuhelimia ja dataliittymä yhdeltä toimittajalta.

Tyypillisessä 6 taajuuskaistan eli bandin 5G-tukiasema-antennissa on jopa yli sata metriä kaapeleita, jotka yhdistävät varsinaiset antennit erilaisiin komponentteihin. Huawei on kehittänyt tekniikan, jolla tätä kaapeloinnin määrää voidaan selvästi pienentää. Tekniikka on nimeltään SDIF (Signal Direct Injection Feeding)