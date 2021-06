Voisivatko satelliitit korvat viranomaisverkon?

Suomen viranomaisverkkoja operoiva Erillisverkot on esitellyt matalan kiertoradan OneWeb-satelliittiverkkoa suomalaisille turvallisuustoimijoille. Nämä LEO-satelliitit (low earth orbit) mahdollistavat nopean ja viiveettömän globaalin tietoliikennepalvelun, jolle voisi olla käyttöä myös turvallisuustoimijoiden työssä.

Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppisen mukaan yhtiö tutkii säännöllisesti uusia tekniikoita. Hänen mukaansa on tärkeää, että turvallisuustoimijoilla on mahdollisimman kattava kuva tulevista teknologioista. VIRVEn korvaajaksi OneWebistäkään ei ole.

- En näe LEO-verkon korvaavan varsinaisia Virven puutteita. Elisan rakentama palvelu on erittäin kattava. Voi kuitenkin löytyä sellaisia käyttötapauksia, joihin tällainen matalan kiertoradan satelliittiverkko o paras ratkaisu.

Kauppisen mukaan LEO-verkolla voidaan myös täydentää tai varmentaa mobiilipalveluita. Tämä koskee VIRVEn lisäksi kaikkia mobiiliverkkojen palveluita. Ja pitää muistaa, että myös viranomaisverkossa käytetään satelliittiratkaisuja jo nyt. - Eräs tällainen käyttökohde on nykyisen VIRVEn siirrettävät tukiasemat.

OneWeb kertoi viime viikolla, että Arianespace on lähettänyt 36 uutta satelliittia radalleen. Tällä hetkellä radallaan on 218 OneWeb-satelliittia. Valmistuessaan ensi vuonna satelliitteja on verkossa 648.

Jo kesällä yhtiö lupaa kattavaa peittoa Englannissa, Alaskassa, Pohjois-Euroopassa, Grönlannissa, Kanadassa ja arktisilla merialueilla. Palvelu tällä alueella ollaan käynnistämässä vielä vuoden loppuun mennessä.

Kuva: OneWeb