Kaksi prosenttia AppStoren sovelluksista huijauksia

Yleisesti ajatellaan, että Apple pitää sovelluskaupassaan huomattavasti kovempaa kuria kuin Google, mikä tarkoittaa esimerkiksi pienempää määrää haittaohjelmia. Washington Post -lehden raportti kuitenkin paljastaa, että noin kaksi prosenttia AppStoren tuhannesta eniten rahaa tuottavista sovelluksista oli huijauksia.

Kaksi prosenttia lehden tutkinta-ajalla tarkoittaa siis kahtakymmentä sovellusta. Nämä ovat aiheuttaneet hyväuskoisille käyttäjilleen 48 miljoonan dollarin taloudelliset tappiot, Washington Post raportoi.

AppStoressa on lähes kaksi miljoonaa sovellusta. Siihen nähden kymmenien haitallisten sovellusten livahtaminen joukkoon on hyvä saavutus. Android-leiristä raportoidut vastaavat luvut ovat yleensä olleen tähän verrattuna karmeita.

Mutta ongelmansa on AppStoressakin. Esimerkiksi usean VPN-sovelluksen käyttäjät valittavat arvosteluissaan, että sovellukset kertoivat käyttäjilleen, että heidän laitteensa on saanut virustartunnan, jotta he kykenisivät lataamaan maksullisia ohjelmia, joita he eivät tarvitse. AppStoresta löytyvä QR-koodinlukijaohjelma houkuttelee asiakkaita maksamaan 4,99 dollaria viikossa palvelusta, joka sisältyy nyt iPhonen kamerasovellukseen. Jotkut sovellukset vilpillisesti esittävät olevansa peräisin suurista tuotemerkeistä, kuten Amazon ja Samsung, Washington Post raportoi.

Haitallisten sovellusten ongelman laajuutta ei ole AppStoren osalta koskaan aiemmin raportoitu. Lisäksi Apple hyötyy näistä sovelluksista, koska se vie jopa 30 prosenttia kaikista sovelluskaupan kautta saatavista tuloista. Lehden artikkelin mukaan ns. “fleeceware” -sovellukset ovat vielä yleisempiä. Ne käyttävät väärennettyjä asiakasarvosteluja siirtyäkseen ylöspäin AppStore-rankingissa. Kahden miljoonan sovelluksen meressä ranking-sijoituksen nostaminen tuottaa väistämättä rahaa.

Washington Post raportoi Applelle 18 haitallisesta sovelluksesta. Lehden mukaan Apple poisti näistä kaksi kolmasosaa sovelluskaupastaan.

Kuva: Unsplash