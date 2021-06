Suomea myydään nyt jenkkikoodaajille – tarjolla 50 työpaikkaa

Suomalaisen ict- ja pelialan työvoimapula on jatkuvasti paheneva akuutti ongelma. Business Finland yrittää helpottaa pulaa Talent Boostin Fast Track -kampanjassa, jossa pelialan supermaaksi kutsuttuun Suomeen houkutellaan Yhdysvalloista ict- ja pelialan erityisosaajia. Nyt tarjolla on 50 työpaikkaa.

Suomi ei kansainvälisessä vertailussa ole se kaikkein halutuin sijoittumiskohde, kun koodarit etsivät työtä. Meillä on kuitenkin omat vahvuutemme ja Fast Track -kampanajssa näitä hyödynnetään. Koodaajia houkutellaan tasa-arvoisella yhteiskunnalla, turvallisuudella ja puhtaalla luonnolla. Työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä suomalainen innovatiivinen työkulttuuri ovat myös vahvoja houkuttimia.

Fast Track -kampanjassa on mukana noin kaksikymmentä suomalaista ICT- ja pelialan yritystä, ja lähes 50 avointa työpaikkaa. Suomeen haetaan muun muassa ohjelmistokehittäjiä, käyttöliittymäsuunnittelijoita, data-analyytikkoja sekä mobiilipelien kehittämisen parissa työskenteleviä. Business Finland yhteistyökumppaneineen tarjoaaFast Track -kampanjaan valituille yrityksille rekrytointiavun lisäksi nopeutettua maahanmuuton lupaprosessia sekä apua kansainvälisten työntekijöiden asettautumispalveluihin.

- Autamme yrityksiä löytämään parhaat osaajat Yhdysvalloista paikallisen rekrytointikumppanin kanssa ja promoamme Suomea hyvänä paikkana elää ja työskennellä. Hyödynnämme myös verkostojamme monipuolisesti, sillä usein henkilökohtainen vinkkaus saattaa olla se kaikkein tehokkain, Business Finlandilla osaajien houkuttelua johtava Katri Raevuori kertoo.

Suomen työmarkkinoilla on tällä hetkellä suuri kysyntä erityisosaamiselle useilla toimialoilla. Osaajien saatavuuden puute voi hidastaa yrityksen kasvua ja heijastuu koko Suomen kilpailukykyyn. Yksi kampanjassa mukana olevista yrityksistä on peliyhtiö Playsome.

- Kilpailu pelialan huippuosaajista on todella kovaa tällä hetkellä. Meillä Playsomella on tarve juuri tietyn laiselle osaamiselle ja rima on erittäin korkealla. Tämän vuoksi verkot on heitettävä mahdollisimman leveälle, että oikeat ihmiset löytyvät. Ulkomaisten osaajien saaminen Suomeen on aikaa ja rahaa vaativaa puuhaa, joten Fast Track kampanjan tarjoama vetoapu tähän on erittäin tervetullutta, kertoo Playsomen toimitusjohtaja Timo Palonen.

Fast Track -kampanja toteutetaan yhteistyössä Team Finland-verkoston, Suomen pääkonsulaatin Los Angelesissa, ELY-keskuksen ja Neogamesin kanssa. Koronatilanteen rajoitukset USA:ssa voivat vaikuttaa kampanjan etenemiseen. Vastaava kampanja toteutetaan myöhemmin myös Intiassa.