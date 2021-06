Tutkimuslaitos TrendForce on listannut tehtaattomien eli ns. fabless-yritysten alkuvuoden markkinoita. Kärjessä ovat tutut nimet eli viisi suurta: Qualcomm, Nvidia, Broadcom, Mediatek ja AMD. Niiden ensimmäisen neljänneksen kasvuprosentit sen sijaan herättävät enemmän huomiota: 53, 76, 19, 88 ja 93.

Amerikkalaisten talouslehtien mukaan Intel haluaa ostaa RISC-V-piirien pioneereihin kuuluvan SiFiven. Kyse on johtavasta avoimen koodin ohjainpiirien suunnittelutalosta. Ostohaluja pidetään reaktiona siihen, että Arm on siirtymässä Nvidian omistukseen.

Göteborgilaisessa Chalmersin teknisessä korkeakoulussa on kehitetty rakennusmateriaali, jota voidaan hyödyntää energiavarastona. Karkeasti ajatellen kyse on sementistä, joka toimii myös akkuna. 10 tai 20 kerrosta korkean kerrostalon seinät voivat olla jättimäinen akku.

Nokia, Ericsson, II-VI, Lumentum ja Sumitomo Electric ovat julkaisseet yhteisen teknisen asiakirjan, jonka avulla voidaan pienentää sitä liitäntävalikoimaa, jolla 5G-tukiasemat liitetään kuituverkkoon. Mikäli valikoimaa rajattaisiin, saataisiin yhdessä sovittuja ratkaisuja markkinoille nopeammin.

Samsung on esitellyt kännykkäpiireihinsä uuden RF-etupään, joka ensimmäistä kertaa valmistetaan 8 nanometrin prosessissa. Tämä mahdollistaa entistä pienempien modeemipiirien kehittämisen ja lopulta yhden sirun radion toteuttamisen älypuhelimiin.

Suomalaisen ict- ja pelialan työvoimapula on jatkuvasti paheneva akuutti ongelma. Business Finland yrittää helpottaa pulaa Talent Boostin Fast Track -kampanjassa, jossa pelialan supermaaksi kutsuttuun Suomeen houkutellaan Yhdysvalloista ict- ja pelialan erityisosaajia. Nyt tarjolla on 50 työpaikkaa.

Google sanoo kehittäneensä tekoälyyn pohjautuvan ohjelmiston, joka pystyy suunnittelemaan piirien reitityksiä merkittävästi nopeammin kuin ihminen. Googlen mukaan reititys, jonka optimointi veisi suunnittelijalta manuaalisesti kuukausia, onnistuu sen AI-työkalulta kuudessa tunnissa.

Hollantilainen Solid Sands on esitellyt SuperGuard-työkalun, joka on keskeisessä roolissa autojen toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa. Työkalu tarkistaa, että autojen ohjelmistojen C-kirjastot täyttävät vaaditut standardit. Tämä on välttämätöntä, sillä nykyisen ajoneuvon järjestelmät koostuvat miljoonista, eri toimittajilta tulevista koodiriveistä.

Schneider Electric tuo markkinoille Easy Rack -sarjan. Se on suunniteltu nopeaksi ja helpoksi asentaa, ja se on myös helposti skaalautuva ja mukautettava. Sarja tarjoaa kustannustehokkaan räkkijärjestelmän monenlaisiin toimintakriittisiin sovelluksiin, kuten verkotusratkaisuihin, reunalaskentaan, teollisuusympäristöihin ja pilvipalveluihin.

Autoalan tutkimusjärjestö JATO Dynamics on laatinut vankan raportin eurooppalaisen henkilöautoliikenteen päästöistä. Tulokset näyttävät kumoavan myytin Suomen saastuttavasta autokannasta. Suomi kuuluu JATOn vertailussa lähes parhaaseen A-ryhmään.