Huawein uusin mittaa suomalaisalgoritmeilla

Älykelloissa Apple on ollut selkeä ykkönen, mutta kisa kiinnostaa muitakin. Ja miksi ei kiinnostaisi, kasvavilla markkinoilla myydään vuonna 2025 jo 388 miljoonaa laitetta. Toiseksi suurin älykellojen valmistaja yrittää nyt haastaa Applea salaisella suomalaisaseella: Helsingissä kehitetyllä TruSport-ohjelmistolla.

Huawei on aiemminkin ollut hyvä aktiivisuuden seuraaja. Aiemmin datan prosessointiin käytettiin jyväskyläläisen Firstbeatin tekniikkaa. Nyt se tapahtuu omalla osaamisella. - TruSport-ohjelmisto seuraa aktiivisuutta, analysoi tuloksia fysiologisesta näkökulmasta, antaa tietoa ja ohjeita. Jatkossa TruSport-algoritmit tuodaan kaikkiin uusiin älykelloihimme, kertoo kellojen ohjelmistojen tutkimuksesta vastaava Petri Wiklund.

Ensimmäiseksi TruSport terävöittää mittaamista Huawein uusissa Watch 3- ja Watch 3 Pro -kelloissa, jotka samalla ovat valmistajan ensimmäiset, omaan Harmony OS -käyttjärjestelmään perustuvat kuluttajalaitteet Euroopassa. Niissä ohjelmisto esimerkiksi tunnistaa automaattisesti liikunnan alkamisen ja kerää datan talteen. Wiklundin mukaan dataa verrataan WHO:n suosituksiin ja sen perusteella kello osaa antaa käyttäjälleen neuvoja.

Watch 3 -kelloissa onkin 17 ammattilaisseurantatilaa sekä 85 perinteistä kuntoiluprofiilia. Harjoittelun seurannan ohella TruSport-algoritmi määrittelee muun muassa yksilölliset, käyttäjän kuntoon perustuvat dynaamiset harjoittelualueet ja laskee harjoittelun aiheuttaman kuormituksen ja harjoitusvaikutuksen sekä reaaliaikaisen suorituskyvyn ja palautumisajan erilaisista harjoitustyypeistä. Harjoittelussa kulutetut kalorit lasketaan useiden käyttäjäkohtaisten tekijöiden perusteella.

Huawein mukaan Watch 3 -kellot ovat TruSport-algoritmin ansiosta mittaustarkkuudeltaan markkinoiden parhaimmistoa. Lisäksi ohjelmiston harteilla on käyttäjän maksimaalisen hapenottokyvyn (VO 2max ) arviointi. Maksimaalinen hapenottokyky kertoo hengitys- ja verenkiertoelimistön kyvystä kuljettaa happea maksimaalisessa rasituksessa ja siksi se on yksi kestävyysliikunnan ja toimintakyvyn tärkeimmistä mittareista. Huawein algoritmi arvioi VO 2max -arvon analysoimalla käyttäjän kävely- tai juoksuvauhdin ja sydämen sykkeen suhdetta.

Aiemmista Huawein älykelloista poiketen Huawei Watch 3 Pro:ssa on kaksitaajuinen GPS, jonka ansiosta juoksunopeuden määritys on entistä tarkempaa. - TruSpeed-algoritmi mittaa käyttäjän juoksunopeuden tarkasti silloinkin, kun GPS-signaali on heikko tai ei ole saatavilla. Tämän toiminnon ansiosta käyttäjän VO 2max voidaan arvioida myös sisätiloissa juoksuradalla tai juoksumatolla, Wiklund toteaa.

Huawei Watch 3 -sarjan älykellot ovat tulossa Suomessa myyntiin elokuussa. Huawei Watch 3:n suositushinta on 399 euroa ja Huawei Watch 3 Pro:n 449 euroa. Niiden avulla yhtiö yrittää kasvattaa viime vuoden myytyjen kellojen määrää. 18 miljoonalla kellolla se oli kuitenkin selvästi Applen 43,6 miljoonan kellomyyntiä pienempi.

Wiklundin mukaan TruSport-algoritmin kehittänyt tiimi työstää jo uusia innovaatioita. – On totta, ettei optinen mittaus vielä pysy aivan mukana esimerkiksi kovassa intervalliharjoittelussa, mutta tämän parissa meillä tehdään töitä koko ajan.

Uusiakin antureita Huawei kelloihinsa miettii, mutta näistä ei vielä kerrota mitään.