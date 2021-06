Ele-One on Kempeleessä toimiva vuonna 1997 perustettu elektroniikan sopimusvalmistaja. Yhtiö haluaa seuraavan 2-3 vuoden aikana kasvattaa työntekijämäärän 20:een nykyisestä kymmenestä. Kasvua ajatellen yhtiö on investoinut tuotantonsa kapasiteettiin.

IoT-laitteiden kohdalla mietitään usein vähävirtaisia radiotekniikoita kuten LoRaa, Zigbeetä tai mobiiliverkkojen low power -versioita. Varsin usein on kuitenkin perusteltua käyttää wifi-linkkiä myös IoT-laitteessa. Nyt on vihdoin kehitetty benchmark-testi näiden laitteiden virrankulutuksen mittaamiseen.

Älykelloissa Apple on ollut selkeä ykkönen, mutta kisa kiinnostaa muitakin. Ja miksi ei kiinnostaisi, kasvavilla markkinoilla myydään vuonna 2025 jo 388 miljoonaa laitetta. Toiseksi suurin älykellojen valmistaja yrittää nyt haastaa Applea salaisella suomalaisaseella: Helsingissä kehitetyllä TruSport-ohjelmistolla.

OnePlus on aloittanut uusimman kansansuosiota tavoittelevan puhelinmallinsa myynnin. Nord CE 5G tuo nopeat yhteydet käyttäjille halvimmillaan 299 eurolla. Ulkomailla Nord-uusin on saanut osakseen kehuja, mutta jotkut myös moittivat laitetta liian ”oppomaiseksi”.

VMware on julkistanut Global Security Insights -turvallisuusraportin nyt neljättä kertaa. Raportin perusteella datanmurroista on tullut arkipäivää Pohjoismaissa. 44 prosenttia kyselyyn vastanneista pelkää vakavaa tunkeutumista ensi vuoden aikana. Datamatkan haavoittuvin piste löytyy yritysten mukaan konesalista tai pilvipalvelusta.

5G-verkot rakentuvat nyt nopeasti, mutta valtaosa niistä on edelleen ensimmäisen polven NSA-verkkoja (non-standalone), joissa ohjausdata kulkee edelleen 4G-linkin yli. Nyt Vodafone sanoo siirtyvänsä Ison-Britannian ja Saksan verkoissaan SA-tekniikkaan. Laitekumppanina projektissa on Ericsson.

Google on lanseerannut T2D-palvelun, joka on ensimmäinen uusiin Tau-virtuaalikoneisiin perustuva pilvipalvelu. Googlen mukaan T2D:n laskentateho ylittää kaikki aikaisemmat pilvipalveluiden virtuaalikoneet.

Laajan kaistaeron materiaalien kuten galliumnitridin ominaisuudet alkavat toden teolla näkyä kulutuselektroniikan tehoelektroniikassa. Pelikoneistaan enemmän tunnettu Razer on esitellyt GaN-pohjaisen minikokoisen laturin, joka voi syöttää virtaa sadan watin teholla kahteen eri laitteeseen.

Flash-muisteista on tullut sulautettujen sovellusten suosituin haihtumaton tallennusväline. Syitä on monia. Flash-muisti on kompakti luotettavaan pitkäaikaiseen datan tallennukseen sopiva tallennusväline, joka toimii laajalla lämpötila-alueella ja kestää erilaisia olosuhteita kuten iskuja ja värähtelyjä huomattavasti paremmin kuin pyöriviä osia sisältävät tallennusvälineet.

Suomen meriklusterin soveltava tutkimus ja tuotekehitys monipuolistuvat ammattikorkeakoulu Novian merenkulun kampuksella. Aboa Maressa aloittaa uusi älykkään merenkulun tutkimusyksikkö. Hankkeeseen tulee mukaan maailmankuulun saksalaisen Fraunhofer-instituutin merenkulun tutkimusosaamista.