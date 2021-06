Optinen sormenjälkianturi vaihtaa 1380 nanometriin

Sormenjälkiantureita on jo pitkään integroitu älypuhelimen näytön lasin alle. Pääosin ratkaisut perustuvat kapasitanssiin, mutta niissä on mahdollista käyttää myös optisia antureita. Nyt tulollaan ovat 1380 nanometrin IR-anturit, sillä niissä valo ei pala kiinni OLED-näyttöön.

Baijerilainen Instruments Systems on kehittänyt näiden anturien testaamiseen modulaarisen ratkaisun, joka täyttää näytön alle jäävien optisten sormenjälkitunnistimien vaatimukset yli 1100 nanometrin aallonpituuksissa.

IR-säteily soveltuu ihanteellisesti antureihin ja tiedonsiirtoon. Tyypillisiä sovelluksia ovat kulutuselektroniikan 3D-tunnistaminen (esim. lentoajan mittaaminen), autojen valotutkat eli lidarit ja sormenjälkitunnistimet. Älypuhelimien sormenjälkiantureissa on käytetty tähän asti yleensä noin 940 nanometrin aallonpituutta. Valitettavasti tällä erityisellä aallonpituudella palamisilmiöitä esiintyy OLED-näytöissä.

Ratkaisu tähän epäkohtaan on käyttää infrapunasäteilyä (IR) 1380 nanometrissä. Laitteiden testaaminen edellyttää korkeamman resoluution ja kalibroituja testauslaitteita radiometristen suureiden tarkkaan mittaamiseen, pulssimittaukseen µs-alueella ja lämpötilan säätöön.

Instrument Systemsin testijärjestelmän ydin on CAS 140CT IR -sarjan huippuluokan spektroradiometri, joka on optimoitu aallonpituuden mittaamiseen lähi-infrapuna-alueella (malli IR1). Jäähdytetyn InGaAs-linjaanturin avulla IR1 kattaa aallonpituusalueen 780 - 1650 nm ja siinä on antureiden lämpösähköinen jäähdytys lämpötilaan -10 ° C. Tämä takaa matalan kohinan ja erinomaisen pitkäaikaisen vakauden.