Kun piirit valmistetaan yhä pienempään ahdettuna ja ne toimivat koko ajan nopeammin, lämmöntuotto on kasvava ongelma järjestelmille. Taiwanilainen TSMC vastaa uusimpien mikropiirien valmistuksesta niin Applelle kuin Intelille ja nyt yritys kaavailee vesijäähdytystä menetelmäksi johtaa hukkalämpö pois piirien sisältä.

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologies on julkaissut uusimman haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat kertovat, että toukokuussa yleisimpien haittaohjelmien listakärkeen noussut Trickbot piti asemansa myös kesäkuussa. Se on käytännössä vallannut paikan Emotetilta, jonka levittämiseen rakennettu bottiverkko hajotettiin tammikuussa.

Kolme nuorta löysi aiemmin keväällä vakavia tietoturva-aukkoja ylioppilaskirjoituksissa käytettävästä Abitti-järjestelmästä. Heidät on nyt palkattu energiayhtiö Helenin tietoturvatoimittaja Fraktalin palkkalistoille. Kolmikon tehtävänä on tutkia Oma Helen -sovelluksen tietoturvaa kesän aikana.

CAN-väylä on ollut äärettömän suosittu. Käytännössä itä käytetään siirtämään signaaleja kaikissa liikkuvissa ajoneuvoissa. Väylän rajoitukset alkavat kuitenkin tulla yhä ilmeisimmiksi esimerkiksi ADAS-järjestelmien ja kameroiden määrän kasvaessa. Sen tilalle tulee ethernet.

Rohde & Schwarz on esitellyt uuden sukupolven oskilloskoopin 6 gigahertsin RTO6 -sarjaansa. Nyt sarjassa on kuusi eri kaistanleveyksille tarkoitettua mallia. Uusimmassa R&S on panostanut erityisesti käytettävyyden parantamiseen. Laitteen käyttöliittymää on paranneltu monin tavoin ja suorituskykyä on nostettu uudella ASIC-piirillä.

Korealainen SK hynix ilmoittaa aloittaneensa ensimmäisten DRAM-piirien valmistuksen EUV-prosessissa. Tällä ultravioletin aallonpituutta eli 13 nanometrin laserilla piirien virrankulutus pienenee viidenneksellä, yhtiö ilmoittaa.

NIST-järjestön tutkijat ovat yhdessä Wavsens LLC:n kanssa kehittäneet tekniikan, jolla voidaan nähdä rakennuksissa seinien läpi. Tämä eräänlainen tutkan variaatio voisi auttaa esimerkiksi palomiehiä löytämään uhreja rakennuksissa tulipalojen sattuessa.

Unen seuraamisesta on tullut monella tuttua. Älykelloissa on sekä sykemittarit että liikeanturit, joista älykkäät algoritmit osaavat tunnistaa unen vaiheet. Jatkossa unta voidaan seurata laserilla, ilman ranteessa painavia älylaitteita.

Suomessa kansallisena turvallisuusviranomaisena toimiva Ulkoministeriö julkaisi päivitetyn viranomaisten tietoturvallisuuden Katakri 2020 -auditointikriteeristön joulukuussa. Ohjelmistotalo Nixu Certification Oy:lle on myönnetty 8.7.2021 ensimmäisenä arviointilaitoksena akkreditointi uudelle pätevyysalueelle.

Sähköautojen yleistymisen huomaa Suomessakin, kun katselee ympärilleen liikenteessä. Tällä hetkellä laitevalmistajat kehittävät vauhdilla yhä suurempiin lataustehoihin pystyviä laitteita. Ne vaativat paljon elektroniikalta jo turvallisuudenkin takia.