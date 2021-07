Javascript edelleen koodaajien ykköskieli

Koodaajille työkaluja kehittävä tsekkiläinen JetBrains on kysellyt kehittäjien suosituimpia ohjelmointikieliä. Uusimmassa kyselyssä Javascript jatkaa edelleen suosituimpana. Samalla Pyhton näyttää nousseen pysyvästi javan ohi.

JetBrainsin kehittäjäkyselyn perusteella 69 prosenttia kaikista koodaajista on käyttänyt JavaScriptiä viimeisten 12 kuukauden aikana. 39 prosenttia eli neljä kymmenestä koodaajasta nimesi sen ensisijaiseksi ohjelmointikielekseen.

Kyselyn perusteella Python on nyt suositumpi kuin Java. Yhteensä 52 prosenttia ilmoitti käyttäneensä Pythonia tänä vuonna, kun taas 49 prosenttia ilmoitti koodaavansa Javalla. Kehittäjiltä kysyttiin myös, mitä kieliä he haluavat oppia tämän vuoden aikana. Vastauksia saivat Python, Microsoftin oma JavaScript-versio TypeScript ja Googlen Go.

Kymmenen suosituinta kieltä olivat tuttuja nimiä: JavaScript, HTML / CSS, SQL, Python, Java, Shell-komentosarjakieli, PHP, TypeScript, C++ ja C#. Muut kielet 20 suosituimman joukossa olivat C, Go, Kotlin, Dart, GraphQL, Swift, Ruby, Rust, Groovy ja MATLAB.

Nopeimmin suosiotaan kehittäjien listalalla kasvattavat Python, TypeScript, Kotlin, SQL ja Go.

Tutkimuksessa kysyttiin myös keittäjien suosimia työkaluja eri kielillä. C-kehitykseen suosituin alusta on Microsoftin Visual Studio Code. Ylivoimaisesti suosituin kääntäjä on GCC, sillä sitä suosii 82 prosenttia C-koodaajista.

Kuva: Unsplash