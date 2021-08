Huawei on julkistanut uusimman huippupuhelimensa, joka tottelee mallimerkintää P50 Pro. Laite on spekseiltään pääosin taattua Huaweita eli laadukasta kameraa, näyttöä ja nopeaa latausta. Huawein nykytilanne kuitenkin näkyy erityisesti yhtenä omituisuutena.

Intel toimitti heinäkuun lopussa asiakkailleen viimeiset Itanium-tuoteperheeseen kuuluvat prosessorit. Viimeisten toimitusten myötä palvelinkäyttöön kehitetty Itanium siirtyy historiaan. Viime vuosina lähinnä HPE eli Hewlett-Packrd Enterprise on toimittanut markkinoille Itanium-pohjaisia palvelimia.

DDR5-tekniikka tulee DRAM-moduuleihin jo tänä vuonna, vaikka kuluttajat joutuvatkin odottamaan nopeampaa muistia ensi vuoteen. Samsung sanoo kehittävänsä 24 gigabitin DDR5-piirejä. Niiden avulla on mahdollista rakentaa palvelimiin jopa 768 gigatavun DRAM-moduuli.

Tietoturvayhtiö Check Point Software on julkaissut vuoden ensimmäisen tietoturvaraporttinsa. ”Cyber Attack Trends: 2021 Mid-Year Report” kertoo, että kyberiskujen määrä yrityksiin ja organisaatioihin on alkuvuonna kasvanut globaalisti 29 prosenttia. Euroopassa lukema on 36 prosenttia.

Teollisuus 4.0 -sovellukset tuottavat valtavan määrän monimutkaista dataa, jota myös big dataksi kutsutaan. Anturien määrän kasvu ja ylipäätään käytettävissä olevat datalähteet tekevät koneiden, järjestelmien ja prosessien virtuaalisen mallintamisen yhä yksityiskohtaisemmaksi. Tämä lisää luonnollisesti mahdollisuutta tuottaa lisäarvoa koko arvoketjussa. Samalla herää kuitenkin kysymys siitä, miten käytössä oleva data saadaan jalostettua älykkääksi niin, että sen lupaama taloudellinen hyöty voidaan lunastaa.

Internet-yhteyksien mittaamisen de facto -standardiksi kuluttajilla ovat muodostuneet Ooklan sovellukset. Nyt yhtiö on rankannut maailman pääkaupungit paremmuusjärjestykseen 5G-datanopeuksien perusteella. Listan kärjessä on Oslo.

Nokia kirjasi hyvät tulosluvut toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yhdeksän prosenttia 5,3 miljardiin euroon ja 682 miljoonan euron liikevoitto oli peräti 61 prosenttia parempi kuin vuotta aikaisemmin.

ON Semiconductor on esitellyt viimeisimmän lisäyksen CMG-kuvakennojen XGS-sarjaan. XGS 16000 on 16 megapikselin kenno, joka tarjoaa laadukkaan globaalin sulkimen kameran tehdasautomaatiosovelluksiin, kuten robotiikkaan ja erilaisiin tarkastusjärjestelmät.

NXP Semiconductorsin entinen vakiokomponenttien ryhmä eli nykyinen Nexperia on esitellyt logiikkakotelot, jotka ovat samalla maailman pienimmät ja ohuimmat. DHXQFN-kotelot saadaan 14-, 16-, 20- tai 24-nastaisina ja ne sopivat kaikkeen standardilogiikkaan.

Sähköauton akuston lataaminen on tällä hetkellä suurin sähköautoilua hidastava tekijä. Saksalainen Tesvolt on esitellyt ongelmaan uuden ratkaisun: induktiivisen langattoman lataamisen, joka voisi syöttää akkuun virtaa ajon aikana tienpinnasta 200 kilowatin teholla.