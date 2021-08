Intel julkisti Thunderbolt-väylän 4-version vuosi sitten ja se on keskeinen osa tulevia USB4-yhteyksiä. Nyt Intelin johtajalta on karannut verkkoon dia, jossa puhutaan tulevasta Thunderbolt 5 -standardista. Väylän vauhti kasvaa nykyisestä 40 gigabitistä 80 gigabittiin sekunnissa.

Tietoturvayritys Trend Micro varoittaa kyberhyökkäysten riskin kasvaneen viime vuonna. Uuden tutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia kansainvälisistä organisaatioista uskoo joutuvansa seuraavan 12 kuukauden aikana asiakastietoja vaarantavan tietomurron kohteeksi. Organisaatiot arvioivat hyökkäyksen kolmeksi vahingollisimmaksi seuraukseksi asiakkaiden luottamuksen menettämisen, immateriaalitietojen vuotamisen ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuneet vahingot ja häiriöt.

Viime joulukuussa Qualcomm esitteli Snapdragon 888 -piirisarjan, joka tällä hetkellä hallitsee suvereenisti tehokkaimpien Android-puhelimien listaa. GizChina-sivusto on listannut tehokkaimmat Kiinassa myytävät Android-luurit ja kymmenen tehokkaimman listalla jokaisessa mallissa on sovellusprosessorina SD888.

Autoalan tutkimusjärjestö JATO Dynamicsin kesäkuun tilastot kertovat, että Euroopan autokanta sähköistyy. Kesäkuussa ladattavien autojen osuus nousi 18 prosenttiin uusista rekisteröidyistä malleista. Vuodessa osuus kasvoi 10 prosenttiyksikköä. Kesän hitti Euroopassa oli Tesla 3.

Palvelinkeskusten kannattaisi hyödyntää pysyväismuistia tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvien sovellusten pullonkaulojen poistamiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi. Hyperkonvergoituun arkkitehtuuriin perustuva NVDIMM-moduuliratkaisu tarjoaa tähän tehokkaan välineen.

Huawei on julkistanut uusimman huippupuhelimensa, joka tottelee mallimerkintää P50 Pro. Laite on spekseiltään pääosin taattua Huaweita eli laadukasta kameraa, näyttöä ja nopeaa latausta. Huawein nykytilanne kuitenkin näkyy erityisesti yhtenä omituisuutena.

Intel toimitti heinäkuun lopussa asiakkailleen viimeiset Itanium-tuoteperheeseen kuuluvat prosessorit. Viimeisten toimitusten myötä palvelinkäyttöön kehitetty Itanium siirtyy historiaan. Viime vuosina lähinnä HPE eli Hewlett-Packrd Enterprise on toimittanut markkinoille Itanium-pohjaisia palvelimia.

DDR5-tekniikka tulee DRAM-moduuleihin jo tänä vuonna, vaikka kuluttajat joutuvatkin odottamaan nopeampaa muistia ensi vuoteen. Samsung sanoo kehittävänsä 24 gigabitin DDR5-piirejä. Niiden avulla on mahdollista rakentaa palvelimiin jopa 768 gigatavun DRAM-moduuli.

Tietoturvayhtiö Check Point Software on julkaissut vuoden ensimmäisen tietoturvaraporttinsa. ”Cyber Attack Trends: 2021 Mid-Year Report” kertoo, että kyberiskujen määrä yrityksiin ja organisaatioihin on alkuvuonna kasvanut globaalisti 29 prosenttia. Euroopassa lukema on 36 prosenttia.

Teollisuus 4.0 -sovellukset tuottavat valtavan määrän monimutkaista dataa, jota myös big dataksi kutsutaan. Anturien määrän kasvu ja ylipäätään käytettävissä olevat datalähteet tekevät koneiden, järjestelmien ja prosessien virtuaalisen mallintamisen yhä yksityiskohtaisemmaksi. Tämä lisää luonnollisesti mahdollisuutta tuottaa lisäarvoa koko arvoketjussa. Samalla herää kuitenkin kysymys siitä, miten käytössä oleva data saadaan jalostettua älykkääksi niin, että sen lupaama taloudellinen hyöty voidaan lunastaa.