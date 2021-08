Samsung on esitellyt ensimmäisen 5 nanometrin prosessissa valmistetun piirinsä puettaviin laitteisiin. Exynos W920 -prosessori sisältää LTE-modeemin. Piirio n tarkoitettu ennen kaikkea uusiin älykelloihin.

Venäjä tunnetaan enemmänkin raaka-aineviennistään, mutta kyllä maassa kehitetään myös tietotekniikkaa. iRU-niminen yritys on rakentanut oman PC-tietokoneen, joka perustuu Baikal Electronicsin Baikal-M1-järjestelmäpiiriin.

Nord on ollut OnePlussan selvästi suosituin malli ja esimerkiksi Suomessa laite oli pitkään myydyin 5G-puhelin. Viime kuussa yhtiö esitteli laitteelle seuraajan. Nord 2 näyttää, kuinka nopeaa älypuhelinten kehitys on.

Englantilainen SOndrel sanoo kehittäneensä ASIC-suunnittelujen mallinnustyökalun, jolla aiemmin jopa kuukausia kestänyt työ lyhenee muutamaan päivään.

Keskimääräinen kiristysohjelmalle suoritettu maksu nousi vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 82 prosenttia viime vuodesta ja oli ennätykselliset 570 000 dollaria (482 000 €). Kyberrikolliset käyttivät entistä aggressiivisempia taktiikoita painostaakseen organisaatioita maksamaan suurempia lunnaita.

SSD-levyjen kysyntä on tällä hetkellä huipputasolla. Samaan aikaan monista laitteiden vaatimista komponenteista on pulaa. Tämä johtaa vuoden kolmannella neljänneksellä yrityskäyttöön tarkoitettujen levyjen hinnan nousuun.

Maxim Integrated Products ja tekoäly-yritys Xailient kertovat kehittäneensä erittäin vähän tehoa kuluttavan ja samalla maailman nopeimman kasvojen tunnistuksen. Ratkaisu perustuu MAX78000-mikro-ohjaimeen ja Xailientin kehittämään Detectum-neuroverkkoon.

Tulli aloittaa pilotin tavaraliikenteen rajanylityksen automatisoimiseksi Suomen ja Norjan rajalla heinäkuussa 2021. Projektissa on tavoitteena kokeilla uusia teknisiä ratkaisuja turvallisen kaupallisen liikenteen sujuvoittamiseksi. Pilotissa hyödynnetään niin konenäköä kuin tekoälyä.

Biometrista tunnistusta on kehitetty maksukortteihin jo vuosien ajan ja tekniikkaa on jo testattu useissa piloteissa. Sormenjälkeen perustuva käyttäjän tunnistus alkaa kuitenkin yleistyä vasta nyt, kun korttivalmistajille on tarjolla valmiita alustoja.

Saksalaisen SEGGERIn työkalut ovat erittäin suosittuja sulautetussa laitekehityksessä. Nyt yhtiö laajentaa Linuxiin. Linux Studio on kehitysympäristö, joka on suunniteltu isäntäkehitystä varten ja joka tarjoaa SEGGERin parhaiten arvostetun Embedded Studion ominaisuudet kaikkien Linux -sovelluskehittäjien saataville.