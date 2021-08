FlyFocus-yhtiön kehittämä drone voi valvoa kohteita lähes loputtoman pitkään. Normaalisti se leijuu valvottavan alueen yläpuolella kytkettynä liekakaapeliin, josta se voidaan vapauttaa jopa puolen tunnin vapaaseen lentoon. Pitkä lentoaika suurillakin hyötykuormilla on mahdollista Vicorin kehittämien DCM-moduulien ansiosta.

Jos katsoo myydyimpiä pelinäyttöjä, virkistystaajuus on kasvanut ja vasteajat kutistettu parhaimmillaan yhteen millisekuntiin. Silti uusin liitäntästandardi puuttuu useimmista edelleen. HDMI 2.1 alkaa vasta nyt vallata markkinoita.

Vielä pari vuotta sitten Huawei oli kovaa vauhtia nousemassa maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi. Sen jälkeen sen rattaisiin on asetettu amerikkalaiskapula toisena jälkeen. Nyt toinen kiinalainen valmistaja on kuitenkin noussut Samsungin ja Applen ohi markkinajohtajaksi.

AMD on ollut kovassa nousukiidossa viime vuoden, eikä vähiten kovimman kilpailijan Intelin vaikeuksien takia. Nyt Intel on nousemassa takaisin jaloilleen, mutta vastassaan sillä on vahvistunut AMD, joka haluaa kasvattaa rooliaan yritysten it-toimittajana. Yhtiön Euroopan myynnistä Euroopassa vastaava Roger Benson selventää.

Taiwanilainen Mediatek on esitellyt kaksi uutta 5G-piiriä keskihintaluokan älypuhelimiin. Dimensity 920- ja 810-piirit on valmistettu 6 nanometrin prosessissa. Arm Cortex-A76-ytimiin perustuvat suorittimet nostavat taas edullisemman luokan puhelimien suorituskykyä.

Samsung julkisti eilen kaksi uutta taipuisaa puhelinmallia. Yhtiö kehuu, että Galaxy Z Fold3 ja Z Flip3 tekevät taivutettavasta puhelimesta valtavirtaa. Tämä jää vielä nähtäväksi, mutta selvästi parin vuoden takainen konsepti on päässyt lastentautiensa yli. Uutuudet ovat nyt valmiita laitteita.

Suuri osa talouslehdistä keskittyy puolijohdeteollisuuden osa-alueisiin, joilla innovointi perustuu prosessointitehon kasvattamiselle. Tällaiset piirit muodostavat kuitenkin vain pienen osan suuremmasta kuvasta. Kun digitaaliset päätökset on tehty, on data lähetettävä liikkeelle tai tallennettava pilveen, mikä kaikki vaatii tehokasta energian käyttöä.

Tietoturvayhtiö Check Point Research on maaliskuusta lähtien todennut 257 prosentin kasvun koronaan liittyvien väärennettyjen rokotustodistusten myyjissä. Nämä käyttävät Telegramia mainostaakseen vääriä rokotuskortteja niille, jotka eivät halua ottaa rokotetta.

Hakkerihyökkäykset teollista toimintaa ovat varsin yleisiä. Hyökkääjät voivat varastaa tietoja tuotantoprosesseista tai sulkea kokonaisia tehtaita. Tämä edellyttää datan salaamista, mutta kvanttikoneiden myötä nykyiset salausmekanismit muuttuvat hyödyttömiksi.

Samsung on esitellyt ensimmäisen 5 nanometrin prosessissa valmistetun piirinsä puettaviin laitteisiin. Exynos W920 -prosessori sisältää LTE-modeemin. Piirio n tarkoitettu ennen kaikkea uusiin älykelloihin.