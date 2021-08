Suurjännitteiset tasavirtakaapelit ovat tärkeässä asemassa energiansaannissa, kun suuri osa tuotannosta tapahtuu kaukana käyttäjistä. Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun uusi tutkimus parantaa kaapeleiden ominaisuuksia. Tämä johtuu uudesta eristemateriaalista, jonka johtavuus on kolme kertaa alhaisempi kuin nykyään käytetyissä kaapeleissa.

Imagination Technologies tunnetaan sulautetuista grafiikkaytimistään ja MIPS-arkkitehtuurin omistajana, mutta nyt yritys on julkistanut melkoisen uutisen. Se nimittäin palaa CPU-prosessorien valmistajaksi. Arkkitehtuurina ei kuitenkaan ole MIPS, vaan avoin RISC-V.

Taiwanilainen TSMC on hallinnut mikropiirien sopimusvalmistusta lähes suvereenisti ja sillä on ollut myös teknologinen etumatka kilpailijoihin nähden. Nyt rattaisiin on tulossa vähän hiekkaa, kun yhtiö on vahvistanut 3 nanometrin prosessinsa myöhästyvän alkuperäisestä aikataulustaan.

Springvest aikoo järjestää osakeannin oululaiselle innoitusmateriaaleja kehittävälle Optitunelle. Yhtiön kasvu on ollut nopeaa ja rahoituskierroksen on herättänyt laajaa kiinnostusta sijoittajissa. Sijoittajien avulla yritys jatkaa tuotteittensa kaupallistamista.

Itävaltalainen Panthronics yrittää ajaa NFC-lataamista pieniin elektroniikkalaitteisiin. Yhtiön piireillä päästään parhaimmillaan NFC-linkissä 2,5 watin tehoon. Nyt esitelty uusi referenssimalli nopeuttaa tekniikan tuomista kaupallisiin laitteisiin.

Yksi datan prosessoinnin pullonkauloja sisältyy nykyiseen arkkitehtuuriin, jossa dataa pitää liikutella DRAM-muistin ja prosessorin välillä. Piilaakson Hot Chips -tapahtumassa Samsung esitteli ratkaisua, jossa tältä ongelmalta vältytään.

Analog Devices ilmoitti reilu vuosi sitten ostavansa Maxim Integrated Productsin jättimäisessä 21 miljardin dollarin yrityskaupassa. Nyt ADI kertoo, että myös Kiinan markkinaviranomaiset ovat hyväksyneet kaupan.

Miltä kuulostaa tuhat koneoppimismalleja prosessoivaa räätälöityä ydintä yhdellä ja samalla piirillä? Avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin pohjautuen? Esperanto Technologiesin toimitusjohtaja Dave Ditzel esitteli tällaisen piirin Piilaakson Hot Chips -tapahtumassa ja kutsui sitä ”supertietokoneeksi yhdellä sirulla”.

Ruotsalainen Epishine on kehittänyt tekniikan, jolla sisätilojen valaistuksesta saadaan generoitua riittävästi energiaa pienen elektroniikan voimanlähteeksi. Nyt Epishinen valokennoja voi ostaa Farnellin valikoimasta.

Norjalainen ABX on esitellyt uuden ABAX6-perheen yritysten telematiikkaratkaisuksi. Yhtiö haluaa panostaa ekologisuuteen, joten laitteiden suunnittelussa on otettu huomioon ekologisuus. Kaikki laitteet akkuja ja pakkauksia myöten on suunniteltu ja tuotettu ympäristöystävällisellä tavalla, ABAX kehuu.