Kiintolevyillä menee nyt yllättävän lujaa. Läppäristä ne ovat katoamassa, mutta yrityksissä ja datakeskuksissa käyttö kasvaa. Western Digital sanoo nyt kehittäneensä uudenlaisen kiintolevyn, jossa kapasiteettia parannetaan flash-muistin avulla. Yhtiö kutsuu tekniikkaansa nimellä OptiNAND.

Renesasin varmistunut Dialog Semiconductor -kauppa on merkittävä myös autojen ohjainpiireistä tunnetulle japanilaisyritykselle. Yhtiö saa 1800 uutta suunnittelijaa joukkoonsa, joista pääosa Euroopassa. Liikevaihto kasvaa erityisesti IoT- ja teollisuussovelluksissa.

Sähköteknisen Kaupan Liitto on julkaissut ensimmäisen tilaston kiinteistöihin asennettavien latauslaitteiden myyntimääristä. Ei-julkisten eli yksityistalouksiin, taloyhtiöihin sekä työpaikoille asennettavien latauspisteiden määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20 208 laturilla.

Automaatioyritys SICKin markkinoille tuoma laite tehostaa esimerkiksi vanhentuneiden lääkkeiden massapoistoja lääkevarmennusjärjestelmän tietokannasta. Laite pystyy lukemaan kerralla jopa 500 lääkepakkauksen koodia ja lähettämään nämä kaikki kerralla lääkevarmennusjärjestelmän tietokantaan.

Tietoturvayritys Trend Micron raportin mukaan verkossa on tällä hetkellä kaikkiaan lähes 14 miljoonaa haavoittuvuuksille altista Linux-järjestelmää. Alkuvuoden aikana Trend Micro raportoi yli 50 miljoonaa hyökkäystä Linux-palvelimiin ja pilvijärjestelmiin.

Farnell on julkaissut uuden raportin, jossa analysoidaan esineiden internetin (IoT) suuntauksia kolmen vuoden datankeruun ja tutkimuksen perusteella. The Future is IoT - Analyzing Industry Trends -raportti on saatavana ilmaisena e -kirjana ja äänikirjana, joka tarjoaa suunnittelijoille insinööreille arvokasta tietoa ja analyysiä IoT:n tulevaisuudesta.

Samsung lanseerasi keväällä uudet Galaxy Book -kannettavat. Sarjan huippumalli Galaxy Book Pro on testin perusteella oikeastaan niin hyvä, kuin Windows-kannettava voi tällä hetkellä olla: kevyt ja tehokas. Kallis se toki on ja 5G-tuen puute häiritsee.

Nokia on ollut aktiivinen jäsen avoimia mobiiliverkkojen kehittävässä Open RAN Alliancessa. Nyt yhtiö on useiden lähteiden mukaan jäädyttänyt yhteistyönsä järjestössä. Syy löytyy järjestön kiinalaisjäsenistä, joista moni kuuluu Joe Bidenin hallinnon kieltolistalle.

USB-muistitikkujen rooli on ehkä pilviratkaisujen myötä hieman pienentynyt, mutta edelleen ne sopivat moneen käyttöön. Samaan aikaan ominaisuudet kehittyvät. Kingstonin uusin kortti lukee dataa jo tuhannen megatavun sekuntinopeudella.

DDR5 lienee se tekniikka, jota DRAM-muisteihin odotetaan nyt suurimmalla mielenkiinnolla. Moduulien valmistajista Apacer ilmoittaa, että se ryhtyy toimittamaan DDR5-muisteja teollisuuden palvelimiin ensi vuoden toisella neljänneksellä.