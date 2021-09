WhatsAppista löytyi vakava haavoittuvuus

Tietoturvayhtiö Check Point Research on paljastanut tietoturvahaavoittuvuuden pikaviestisovellus WhatsAppin kuvien suodatustoiminnossa. Aukon avulla mahdollinen hyökkääjä olisi voinut käyttää haavoittuvuutta arkaluonteisia tietojen lukemiseen. Ongelman vakavuutta nosti se, että WhatsApp on niin suosittu sovellus. Sillä on globaalisti yli kaksi miljardia aktiivista käyttäjää.

Haavoittuvuus liittyi WhatsAppin kuvan suodatintoimintoon. Kuvan suodatus on prosessi, jonka avulla alkuperäisen kuvan pikseleitä muokataan joidenkin visuaalisten tehosteiden, kuten sumentamisen tai terävyyden, saavuttamiseksi. Tutkimuksensa aikana CPR havaitsi, että vaihtaminen eri suodattimien välillä muotoilluissa GIF-tiedostoissa aiheutti WhatsAppin kaatumisen.

CPR tunnisti yhden kaatumisesta muistivirheeksi. CPR ilmoitti ongelmasta viipymättä WhatsAppille, joka antoi haavoittuvuudelle nimen CVE-2020-1910, ja täsmensi sen olevan luku- ja kirjoitusongelma. Haavoittuvuuden onnistunut hyödyntäminen olisi vaatinut hyökkääjää soveltamaan tiettyjä kuvasuodattimia erityisesti muotoiltuun kuvaan ja lähettämään tuloksena olevan kuvan.

Arvioiden mukaan WhatsAppin kautta lähetetään päivittäin yli 55 miljardia viestiä, ja päivittäin jaetaan 4,5 miljardia valokuvaa ja miljardi videota.

CPR julkisti havaintonsa WhatsAppille 10. marraskuuta 2020. WhatsApp vahvisti ja tunnusti ongelman ja haavoittuvuus paikattiin helmikuun tietoturvapäivityksessä.