IT-päättäjät eivät usko tämän hetken suojauksiin

Dell Technologies on julkistanut tämän vuoden Global Data Protection Index -raporttinsa ja sen mukaan tietoturvan tila on heikko. 82 prosenttia IT-päätöksentekijöistä on huolissaan siitä, että nykyiset tietosuojaratkaisut eivät vastaa kaikkiin liiketoiminnan tuleviin haasteisiin. 62 prosenttia pelkää, että nykyiset tietosuojatoimenpiteet eivät ehkä riitä kyberuhkien torjumiseen.

GDPI-raportti paljastaa, että organisaatiot kohtaavat useita tietosuojahaasteita, jotka johtuvat jatkuvasta ransomware-uhasta ja uusista teknologioista. Tällaisia ovat esimerkiksi pilvipohjaiset sovellukset, konttien hallinta kubernetes-ohjelmistoilla ja tekoälyn lisääntyminen järjestelmissä.

Tuoreen IDC:n tutkimuksen mukaan yli kolmannes organisaatioista maailmanlaajuisesti on viimeisen vuoden aikana kokenut ransomware-hyökkäyksen tai tietomurron, joka esti pääsyn järjestelmiin tai dataan.

- Vaikka ransomware -hyökkäykset voivat olla tuhoisia ihmisille ja yrityksille, tappion hyväksyminen ei ole ratkaisu, sanoo Dell Technologiesin Infrastructure Solutions Groupin toimitusjohtaja Jeff Boudreau.

Vuoden 2021 Dell Technologies GDPI -kysely, johon osallistui 1000 IT-päättäjää eri puolilta maailmaa osoittaa, että organisaatiot torjuvat jatkuvaa datan kasvua ja lisääntynyttä tietosuojan monimutkaisuutta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että organisaatiot hallinnoivat yli kymmenen kertaa enemmän dataa kuin viisi vuotta sitten. Määrä on kasvanut 1,45 petatavusta vuonna 2016 tämän vuoden 14,6 petatavuun.

Yli kahdella kolmanneksella (67%) IT-päättäjistä ei ole luottamusta siihen, että kaikki liiketoiminnan kannalta kriittiset tiedot voidaan palauttaa tuhoisan kyberhyökkäyksen tai tietojen menetyksen sattuessa.

GDPI-raporttiin voi tutustua täällä.