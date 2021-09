DNA ilmoitti elokuussa 2021 ajavansa 3G-verkkonsa alas Suomessa ja samalla yksi mobiiliteknologian aikakausi tulee päätökseen. Mutta miksi operaattori ajaa alas 3G-verkon, muttei vanhempaa GSM-verkkoa? DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen selventää.

Apple julisti eilen illalla uudet iPhone 13 -puhelimensa. Lanseeraus oli tuttuun tapaan täynnä superlatiiveja. Moni asia on ennallaan: lovi, hitaahko lataus ja oma liitin laitteiden pohjassa. Applella on kuitenkin taas yksi ase, joka on todella tehokas kilpailijoita kohtaan.

Kaksi viikkoa sitten Nokia ilmoitti pysäyttävänsä työnsä avointen verkkojen yhteisön eli O-RAN Alliancen teknisissä työryhmissä. Syynä oli muutaman yhteisön jäsenen joutuminen Yhdysvaltain kieltolistalle. Nyt Nokia on palannut mukaan työhön, mutta epäilykset hankkeen ympärille eivät ole hälventyneet.

Messukeskukseen Helsinkiin valmisteltu kansainvälinen Cyber Security Nordic -tapahtuma siirtyy ja järjestetään hybriditapahtumana 11.–12.1.2022 Messukeskuksessa Helsingissä. Kansainvälinen tapahtuma vaatii matkustamista ja useissa isoissa yrityksissä on vielä lokakuussa matkustuskielto.

Audin e-tron taisi olla ensimmäinen sarjatuotantoauto, jossa sivupeilit oli korvattu kameroilla. Tai virtuaalisilla peileillä, kuten Audi tekniikkaa kuvailee. Nyt autonvalmistajat haluavat sivupeilien tilalle yhä tarkempia kameroita. He puhuvat jo 60 kertaa sekunnissa päivittyvästä 1080p-kuvasta.

IoT-operaattorit haluavat laitteita, jotkakantavat pitkälle, tulevat toimeen pitkään paristovirralla ja ovat 100-prosenttisesti suojattuja, jotta sensitiivinen data pysyy oikeissa käsissä. Silicon Labs vastaa toiveisiin uusilla Secure Vault -sarjan järjestelmäpiireillä.

Jo useamman vuoden ajan autojen suunnittelussa on puhuttu sivupeilien korvaamisesta kameroilla. Tällaisia malleja on jo työn alla ja nyt Renesas on esitellyt yhdessä kameravalmistaja Omnivision Technologiesin kanssa alustaa, jolla sivupeilit voidaan tulevaisuudessa siirtää museoon.

Schneider Electric on esitellyt konttiin ahdetun datakeskuksen, jota se kehuu maailman ensimmäiseksi nestejäähdytteiseksi, liikuteltavaksi datakeskukseksi. Esiasennetussa modulaarisessa datakeskuskontissa on Avnetin integroima ja Iceotopen kehittämä jäähdytysratkaisu, jossa palvelimet ovat upotettu jäähdytysnesteeseen.

Tietoturvayhtiö Trend Micro julkaisee tänään vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tietoturvaraportin. Attacks from All Angles -raportista käy ilmi, että yhtiön työkaluilla on pysäytetty alkuvuonna 40,9 miljardia sähköpostiuhkaa, vaarallista tiedostoa ja tietojenkalasteluun liittyvää linkkiä.

Xiaomi järjestää huomenna uusien tuotteiden julkistustilaisuuden, mutta jo tänään toiseksi suurin älypuhelimien valmistaja yllätti esittelemällä älylasit. Laite perustuu mikroledinäyttöön ja painaa vain 51 grammaa. Myyntiin yhtiö ei lasejaan vielä luvannut, vaan kyse on tulevaisuuden konseptista.