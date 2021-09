Nyt se alkaa: USB4-laitteiden vyöry

USB lienee tutuin tämän hetken liitäntä kuluttajalaitteissa. Sen 4.0-standardi hyväksyttiin jo kaksi vuotta sitten, mutta tekniikkaa tukevia laitteita on ollut markkinoilla hyvin vähän. VIA Labs on nyt esitellyt ohjainpiirin, joka muuttaa tilanteen.

Taiwanilainen VIA Labs esitteli eilen VL830-ohjainpiirin, joka on tarkoitettu tuomaan USB4-yhteys loppulaitteisiin. Ohjain tukee sekä USB- että DisplayPort-protokollia ja toimii täydellä 40 gigabitin nopeudella, kun vastassa on Thunderbolt 4- tai USB4-standardeja tukeva laite. Ohjain ymmärtää myös vanhaa DisplayPortin Alternate Mode -toimintoa, jolla videosignaali siirtyy C-tyypin USB-väylän läpi.

Ohjaimen avulla esimerkiksi USB-keskittimiin saadaan videonsiirrossa kaksinkertainen kapaisteetti vanhoihin laitteisiin verrattuna. Ohjain tukee samanaikaisesti yhtä 8K60-näyttöä ja useita 3.2-polven USB Gen 2 -laitteita. Tämä tietenkin riippuu lopulta isäntälaitteen kyvystä syöttää eri signaaleja.

USB4 perustuu Intelin kehittämään Thunderbolt 3.0 -protokollaan. Se kaksinkertaistaa nopeaimpien USB 3 -linjojen kaistan 40 gigabittiin sekunnissa. Fyysinen liitäntä on tuttu C-tyypin USB. Sinänsä USB4 on yksinkertainen parannus aiempaan. Dataa siirretään kahta johdinta pitkin ja protokolla on taaksepäin yhteensopiva USB 3.2:n, USB 2.0:n ja Thunderbolt 3:n kanssa.

VIA Labs ryhtyy toimittamaan uutta ohjainpiiriä asiakkaille vuoden viimeisen neljänneksen aikana. 10 x 10 -milliseen FCCSP-koteloon pakatun piirin myötä USB4-laitteita voidaan odottaa volyymeissä markkinoille ensi vuoden alusta lähtien.