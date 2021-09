Ainoa täysin varman tekniikka suojata esimerkiksi ohjainten salausavaimet on PUF (physically unclonable function). Siinä ei ole mitään digitaalisesti tallennettua salausavainta, jonka voisi kopioida. Analogi Devicesiin nykyään kuuluva Maxim Integrated Products on esitellyt markkinoiden vähävirtaisimman PUF-ohjaimen.

Apple julkisti viime viikolla uudet 13-sarjan iPhone-puhelimensa. Picodi.com vertaili iPhone 13 Pron (128 Gt) hintoja ja keskipalkkoja eri maissa ja laski, kuinka monta työpäivää on työskenneltävä ostaakseen Applen uuden lippulaivamallin. Suomessa tähän kuluu keskimäärin 9,8 työpäivää.

Osprey Charging on yksi Ison-Britannian nopeimmin kasvavista latausoperaattoreista. Yhtiö perustaa 150 Kempowerin teknologiaan perustuvaa sähköautojen suurteholatausasemaa seuraavien neljän vuoden aikana. Kempowerin toimittamat suurteholatausasemat mahdollistavat jopa 12 täyssähköauton samanaikaisen lataamisen 150 kW maksimiteholla.

Apple esitteli tällä viikolla uudet 13-sarjan iPhonensa ja yksi odotetuimmista uudistuksista oli laitteen näytön virkistystaajuuden nostaminen 120 hertsiin. PhoneArena-sivusto esittää, että kyse on suoraan Samsungin S21 Ultra -mallista kopioitu ja Samsungilta ostettu näyttö.

Englantilaislähtöinen Arm panostaa vahvasti ohjelmistopohjaisiksi liikkumisvälineiksi muuttuviin autoihin. Yhtiö on kehittänyt kokonaan uuden ohjelmistoalustan. SOAFEE-alustan (Scalable Open Architecture for Embedded Edge) on tarkoitus helpottaa järjestelmien kehittäjiä hallitsemaan yhä monimutkaisemmaksi muuttuvaa koodipohjaa.

Suomessa on etenemässä testivaiheeseen maailmanlaajuisesti uraauurtava autonomisen junan kehityshanke. Suomalaisen Proxionin vetämässä hankkeessa autonomisen junan pilotointi aloitetaan jo tämän vuoden loppupuolella. Näillä näkymin junaa päästään operoimaan vuonna 2023.

USB lienee tutuin tämän hetken liitäntä kuluttajalaitteissa. Sen 4.0-standardi hyväksyttiin jo kaksi vuotta sitten, mutta tekniikkaa tukevia laitteita on ollut markkinoilla hyvin vähän. VIA Labs on nyt esitellyt ohjainpiirin, joka muuttaa tilanteen.

Neljäs teollinen vallankumous muuttaa tapaamme luoda tuotteita tuotanto- ja prosessitilojemme digitalisoinnin ansiosta. Vallankumouksen keskiössä on aikasensitiivinen, teollinen Ethernet.

Pickering Interfaces tunnetaan johtavana modulaaristen signaalinkytkentä- ja simulaatioratkaisujen toimittajana PCI-, LXI- ja PXI-standardeihin. Nyt yhtiö on esitellyt kaksi uutta 5 ampeerin tehoreleiden moduuliperhettä. Kilpailijoihin verrattuna moduulit tuovat kaksinkertaisen määrän kanavia testaajan käyttöön.

Kaikki internetin kautta kulkeva data voi muuttua matkan varrella kohdatusta kohinasta, kuten mikroaalto- tai Bluetooth -laitteen sähkömagneettisista häiriöistä. Tähän asti dekoodaus on vaatinut erillispiirejä, mutta nyt Massachusetts Institute of Technologyssa on kehitetty piiri, joka osaa dekoodata kaiken verkossa lähetetyn datan.