Terveydenhuollon kansallisia toimijoita ja sairaanhoitopiirejä kokoontuu tiistain ja torstain välisenä aikana Jyväskylän ammattikorkeakouluun harjoittelemaan ja kehittämään kyberturvallisuusvalmiuttaan Healthcare Cyber Range -hankkeen pilottiharjoitukseen. Hyökkäyksen kohteena on kaksi virtuaalisairaalaa, sairaalalaitteistot, sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät sekä kansallisia yhteisiä palveluita, kuten Kanta-palvelut.

OnePlus tuo markkinoille XPan-kameratilan uusimmille 9-sarjan lippulaivalaitteilleen. Yhdessä strategisen kamerakumppaninsa Hasselbladin kanssa kehitetyn XPan-kameratilan avulla käyttäjät saavat ikonisen Hasselblad XPan -filmikamerakokemuksen älypuhelimeen ja voivat jakaa vaikuttavia visuaalisia ja luovia kuvia.

Saamme harva se viikko eteemme otsikoita siitä, kuinka hakkerit ovat saaneet kerralla haltuunsa satoja tuhansia rekisteritietoja huonosti suojatuista tietojärjestelmistä. On kuitenkin erilaisia menetelmiä varmistaa, että SSD-levylle tallennettu data on suojattu aina.

Huawei ilmoittaa, että sen HarmonyOS 2 -käyttöjärjestelmän on päivittänyt laitteeseensa jo yli 100 miljoonaa käyttäjää. Yksikään toinen mobiililaitteiden käyttöjärjestelmä ei ole saavuttanut vastaavaa käyttäjämäärää yhtä nopeasti.

Ainoa täysin varman tekniikka suojata esimerkiksi ohjainten salausavaimet on PUF (physically unclonable function). Siinä ei ole mitään digitaalisesti tallennettua salausavainta, jonka voisi kopioida. Analogi Devicesiin nykyään kuuluva Maxim Integrated Products on esitellyt markkinoiden vähävirtaisimman PUF-ohjaimen.

Apple julkisti viime viikolla uudet 13-sarjan iPhone-puhelimensa. Picodi.com vertaili iPhone 13 Pron (128 Gt) hintoja ja keskipalkkoja eri maissa ja laski, kuinka monta työpäivää on työskenneltävä ostaakseen Applen uuden lippulaivamallin. Suomessa tähän kuluu keskimäärin 9,8 työpäivää.

Osprey Charging on yksi Ison-Britannian nopeimmin kasvavista latausoperaattoreista. Yhtiö perustaa 150 Kempowerin teknologiaan perustuvaa sähköautojen suurteholatausasemaa seuraavien neljän vuoden aikana. Kempowerin toimittamat suurteholatausasemat mahdollistavat jopa 12 täyssähköauton samanaikaisen lataamisen 150 kW maksimiteholla.

Apple esitteli tällä viikolla uudet 13-sarjan iPhonensa ja yksi odotetuimmista uudistuksista oli laitteen näytön virkistystaajuuden nostaminen 120 hertsiin. PhoneArena-sivusto esittää, että kyse on suoraan Samsungin S21 Ultra -mallista kopioitu ja Samsungilta ostettu näyttö.

Englantilaislähtöinen Arm panostaa vahvasti ohjelmistopohjaisiksi liikkumisvälineiksi muuttuviin autoihin. Yhtiö on kehittänyt kokonaan uuden ohjelmistoalustan. SOAFEE-alustan (Scalable Open Architecture for Embedded Edge) on tarkoitus helpottaa järjestelmien kehittäjiä hallitsemaan yhä monimutkaisemmaksi muuttuvaa koodipohjaa.

Suomessa on etenemässä testivaiheeseen maailmanlaajuisesti uraauurtava autonomisen junan kehityshanke. Suomalaisen Proxionin vetämässä hankkeessa autonomisen junan pilotointi aloitetaan jo tämän vuoden loppupuolella. Näillä näkymin junaa päästään operoimaan vuonna 2023.