Suomalaiset SaaS-firmat kasvavat ripeää vauhtia

Suomalaiset SaaS-firmat kasvavat selvästi nopeammin kuin verrokkiyritykset Ruotsissa ja Tanskassa. Uunituore tutkimus kertoo, että Suomessa on panostettu Ruotsia enemmän automaatioon ja sen tarjoamaan skaalautuvuuteen.

- Suomalaisyritysten erinomaiset kasvuluvut startup-vaiheen jälkeen kertovat, että oikeilla linjoilla ollaan, kiittää Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Tutkimuksen toteuttaneen Vendep Capitalin sijoitusjohtaja Timo Felinin mukaan yksi avain menestykseen on ollut käyttöön perustuva hinnoittelu.

SaaS-yritysten koon arviointiin paras mittari on toistuva laskutus (Annual Recurring Revenue, ARR). Suomalaisilla yrityksillä tämä on vähintään kolmannesmiljardin luokkaa tänä vuonna. Alalla on selkeästi miljardipotentiaali koko Suomelle. - Verkossa koko maailma on auki, ja juuri tämän suomalaisyritykset näyttävät ymmärtäneen ruotsalaisia paremmin. Suomalaisyritysten erinomaiset kasvuluvut startup-vaiheen jälkeen kertovat, että oikeilla linjoilla ollaan, kiittää Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Suomalaista SaaS-bisnestä on jo vuosia voimakkaasti edistänyt SaaS Finland, suomalaisten SaaS-yritysten ja sidosryhmien yhteisö, osana yhdistyksen toimintaa. Roiha on tyytyväinen, että Suomessa on osattu satsata oikeisiin asioihin.

- Meillä SaaS-firmat ovat panostaneet enemmän automaatioon oston ja käyttöönoton osalta, joka käytännössä tarkoittaa parempaa skaalautuvuutta. Kun palvelu on asiakkaille helppo itse testata, ottaa käyttöön ja maksaa, niin kauppa käy verkossa vauhdilla. Suomi näyttää lukujen valossa osanneen kerrankin tehdä skaalautuvampaa bisnestä kuin Ruotsi ja Tanska, analysoi Roiha.

Vendep Capitalin sijoitusjohtaja Timo Felin löytää hinnoitteluperusteista yhden selityksen menestykseen. Lähes 140 yrityksen aineisto kertoo suomalaisten paremmasta onnistumisesta.

- Suomalaisyritykset ovat huomanneet, että asiakkaille kannattaa tarjota palveluja nimenomaan niiden tuottaman lisäarvon kautta. Siksi suomalaisten hinnoitteluperuste on selvästi ruotsalaisia useammin käyttö, eikä esimerkiksi lisenssimaksu tai ominaisuudet.

- Liikevaihdon kokoluokassa 300 000 - 1 000 000 € suomalaisyritysten kasvuvauhti on peräti 16 prosenttiyksikköä ruotsalaisia nopeampaa. Meillä kasvu on 50 prosenttia. Yli miljoonan euron yrityksissä kasvua on Suomessa ollaan viisi prosenttiyksikköä nopeammassa kasvussa ja kokonaisuuden kannalta tärkeimmässä eli yli 2,5 miloonan euron yrityksissä kasvuero on Suomen hyväksi 7 prosenttiyksikköä. Erot kasvuvauhdissa ovat merkittäviä, tiivistää Felin.