Tampereen suunnitteluhubista pian ensimmäinen protopiiri

Tampereella käynnistettiin viime vuonna maan ensimmäinen järjestelmäpiirisuunnittelun ekosysteemi. Nyt SoC-Hubista kerrotaan, että työt ovat edenneet nopeasti. Ensimmäinen järjestelmäpiirin prototyyppi on valmistumassa hubista jo vuoden loppuun mennessä.

Yritysten ja yliopiston yhteisen kehitystyön tuloksena saadaan pian valmiiksi ensimmäinen piiriprototyyppi, mikä osaltaan edistää Euroopan teknologista itsenäistymistä piiriteknologiassa. Samalla Tampereen yliopisto vahvistaa asemiaan johtavana järjestelmäpiirisuunnittelun kouluttajana Suomessa.

Tampereella on pitkä historia järjestelmäpiirisuunnittelun tukikohtana Suomessa. SoC-Hub jatkaa tätä perintöä. Hubin ovat koordinoineet Tampereen yliopisto ja Nokia. Hankkeessa on tehty tiiviisti töitä yliopiston ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseksi, ja samalla järjestelmäpiiriosaamisen koulutukseen on panostettu merkittävästi.

- Järjestelmäpiirien suunnittelu vaatii monialaista osaamista. Tampere on jo pitkään toiminut Suomen merkittävimpänä digitaalisuunnittelijoiden kouluttajana. Ennakoimme kasvavaa tarvetta ja syvensimme piirisuunnittelun koulutusta jo aiemmin, kertoo Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Jyrki Vuorinen.

Tampereen yliopiston informaatioteknologian alueen tutkintokoulutus tarjoaa 750 kandi- ja maisterialoituspaikkaa vuodessa, ja aluetta vahvistetaan uusilla rekrytoinneilla.

Business Finlandin rahoittamassa projektissa Tampereen yliopisto ja yritykset kehittävät yhteistyössä kolmen vuoden aikana kolme järjestelmäpiirin prototyyppiä. Ensimmäinen niistä valmistuu loppuvuodesta, ja samalla projekti saavuttaa merkittävän etapin myös koko maan mittakaavassa.

Ensimmäinen prototyyppi on tähän mennessä monimutkaisin Suomessa tutkimusyhteistyössä tehty piiri, jossa korostuu integrointiosaaminen. Piirin valmistuksessa käytetään 22 nanometrin puolijohdeteknologiaa, ja kumppanina siinä on belgialainen IMEC-tutkimusinstituutti.

SoC Hubin toiminta perustuu yliopiston ja yritysten väliseen kehitystyöhön. Kuvassa projektitiimin jäseniä Tampereen yliopistolla. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto.