Nokia esitteli maailman tehokkaimman reititinprosessorin

Nokia julkisti tänään FP5-prosessorin, joka on yhtiön viidennen sukupolven reititinpiiri. Prosessori kykenee ajamaan L2-, L2.5- ja L3-tason verkkopalveluja jopa 1,6 terabitin sekuntinopeudella.

Suorituskyvyn kasvattaminen reitityksessä avaa tietä uusille 800GE-runkoverkoille. Lisäksi FP5-prosessori pienentää tehonkulutusta edeltäjään verrattuna 75 prosenttia. Tämä osaltaan pienentää verkkojen hiilijalanjälkeä.

5G ja Teollisuus 4.0 edellyttävät, että kriittiset IP -verkot ovat yhä turvallisempia, ketterämpiä ja kestävämpiä. IP-verkkojen on tarjottava taattu korkea suorituskyky ja eheys, kun otetaan huomioon kasvavat uhat verkkotason hyökkäyksistä ja tietoturvaloukkauksista. Niiden on myös kyettävä sopeutumaan odottamattomiin muutoksiin ja tukemaan palvelun kehitystä verkon elinkaaren aikana.

Nokian vastaus näihin operaattorien tarpeisiin on viidennen sukupolven FP5-verkkoprosessori. Yhtiö on jo pitkään ollut edelläkävijä sulautetun lähestymistavan tarjoamisessa IP-verkon suojaukseen. FP4:n myötä Nokia toi DDoS-puolustuksen reititinpohjaiseen havaitsemiseen ja estämiseen. FP5 tuo ylimääräisen verkkosuojakerroksen käyttöön ANYsec-tekniikalla. Siinä salas on integroitu suoraan piirisarjalle. ANYsec tukee suojattujen IP-palvelujen, mukaan lukien MPLS ja segmenttien reititys, toimittamista tarpeen mukaan ja laajamittaisesti vaikuttamatta suorituskykyyn tai virrankulutukseen.