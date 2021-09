Pilvipalveluja tarjoava Nordcad laajentaa toimintaansa Ouluun ja Kuopioon uusilla toimipisteillä. Kun myös Helsingin ja Jyväskylän toimintoja kasvatetaan, tarjoaa yhtiö sata uutta työpaikkaa. Työntekijöiden rekrytointi on alkanut syyskuussa.

IDC järjesti tänään tietoturva-aiheisen seminaarin From Secure to Trusted. Seminaarissa käsiteltiin laajasti uusimpia tietoturvan haasteita, joita parina viime vuonna ovat kasvattaneet erityisesti etätyö ja kiristyshaittaohjelmat. Ykkösohjeeksi tällä hetkellä nousee Zero Trust. Älä luota mihinkään!

Nokia julkisti tänään FP5-prosessorin, joka on yhtiön viidennen sukupolven reititinpiiri. Prosessori kykenee ajamaan L2-, L2.5- ja L3-tason verkkopalveluja jopa 1,6 terabitin sekuntinopeudella.

Tampereella käynnistettiin viime vuonna maan ensimmäinen järjestelmäpiirisuunnittelun ekosysteemi. Nyt SoC-Hubista kerrotaan, että työt ovat edenneet nopeasti. Ensimmäinen järjestelmäpiirin prototyyppi on valmistumassa hubista jo vuoden loppuun mennessä.

Suomalaiset SaaS-firmat kasvavat selvästi nopeammin kuin verrokkiyritykset Ruotsissa ja Tanskassa. Uunituore tutkimus kertoo, että Suomessa on panostettu Ruotsia enemmän automaatioon ja sen tarjoamaan skaalautuvuuteen.

PC-koneisiin on tulossa useita suorituskykyä nostavia tekniikoita, mutta niiden tuen aikataulu on ollut hieman auki. Uusimmat vuodot Intelin Alder Lake -sarjan piireistä näyttävät vahvistavan, että Intel on tuomassa tuen sekä PCIe-väylän versiolle 5.0 että uusille DDR5-muisteille.

Analog Devices on esitellyt uuden analogisen etupään, joka pystyy mittaamaan synkronoidusti EKG-käyrää, sykettä, veren happisaturaatiota ja hengitystaajuutta. MAX86178-piiri yksinkertaistaa puettavien lääketieteen instrumenttien suunnittelua merkittävästi.

Terveydenhuollon kansallisia toimijoita ja sairaanhoitopiirejä kokoontuu tiistain ja torstain välisenä aikana Jyväskylän ammattikorkeakouluun harjoittelemaan ja kehittämään kyberturvallisuusvalmiuttaan Healthcare Cyber Range -hankkeen pilottiharjoitukseen. Hyökkäyksen kohteena on kaksi virtuaalisairaalaa, sairaalalaitteistot, sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät sekä kansallisia yhteisiä palveluita, kuten Kanta-palvelut.

OnePlus tuo markkinoille XPan-kameratilan uusimmille 9-sarjan lippulaivalaitteilleen. Yhdessä strategisen kamerakumppaninsa Hasselbladin kanssa kehitetyn XPan-kameratilan avulla käyttäjät saavat ikonisen Hasselblad XPan -filmikamerakokemuksen älypuhelimeen ja voivat jakaa vaikuttavia visuaalisia ja luovia kuvia.

Saamme harva se viikko eteemme otsikoita siitä, kuinka hakkerit ovat saaneet kerralla haltuunsa satoja tuhansia rekisteritietoja huonosti suojatuista tietojärjestelmistä. On kuitenkin erilaisia menetelmiä varmistaa, että SSD-levylle tallennettu data on suojattu aina.