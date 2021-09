OnePlus on ollut monen suomalaisen suosikki ja esimerkiksi sen edullisemmat 5G-puhelimet Nord ja Nord 2 ovat keikkuneet myyntitilastojen kärjessä. Nyt yhtiöllä on edessään isoja muutoksia. Toinen perustajista Pete Lau puhuu peräti OnePlus 2.0:sta.

HMD Global on esitellyt uuden Nokia-puhelimen G-sarjaansa. G50 on tähän mennessä edullisin Nokian 5G-älypuhelin, sillä se maksaa vain 269 euroa. Laitteen luvataan kestävän kaksi päivää yhdellä latauksella.

Tampereen SoC-Hub kertoi eilen, että yhteenliittymä on saamassa ensimmäisen kolmesta protopiiristä valmiiksi jo tämän vuoden lopulla. Tarkempien tietojen perusteella kyse on erittäin mielenkiintoisesta järjestelmäpiiristä. Se on suunnattua erittäin vähävirtaisten IoT-laitteiden moottoriksi.

Robottiautoja voidaan hyvin ajattaa Arizonan ikuisessa auringonpaisteessa, mutta todellinen testi niille on ajaminen lumituiskussa ja myräkässä. Nyt suomalaisen Sensible 4:n automatisoima Toyota Proace aloittaa liikennöinnin osana julkista liikennettä Pohjois-Norjan Bodøssa. Pilottipalvelu toteutetaan 3,6 kilometrin reitillä yleisillä teillä kaupungin keskustan alueella.

Göteborgilaisen Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijat ovat esitelleet ainutlaatuisen optisen vahvistimen, jonka odotetaan mullistavan sekä avaruuden tietoliikenneyhteydet että kuitulinkit maan pinnalla. Vahvistin on erittäin suorituskykyinen, sopii millimetrin kokoiselle sirulle eikä aiheuta ylimääräistä kohinaa.

STMicroelectronics on esitellyt uuden integroidun ratkaisun langattomaan lataukseen. STWLC98-tehovastaanotin pystyy lataamaan erilaisia kannettavia ja mobiililaitteita 70 watin teholla yhdistettynä STWBC2-HP-lähetinpiiriin.

Helvar juhlistaa tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan panostamalla yhä enemmän innovaatioihin sekä Smart Buildings -kehitystyöhön. Yhtiö tukee rahoituksella Aalto-yliopiston älykkään talotekniikan opetusta ja tutkimustyötä. - Olen ilahtunut voidessamme tukea alan opetusta ja älyrakennuksen kokonaisuutta ymmärtävien osaajien kouluttamista ja tutkimustyötä, sanoo Helvarin toimitusjohtaja Adel Hattab.

Pilvipalveluja tarjoava Nordcad laajentaa toimintaansa Ouluun ja Kuopioon uusilla toimipisteillä. Kun myös Helsingin ja Jyväskylän toimintoja kasvatetaan, tarjoaa yhtiö sata uutta työpaikkaa. Työntekijöiden rekrytointi on alkanut syyskuussa.

IDC järjesti tänään tietoturva-aiheisen seminaarin From Secure to Trusted. Seminaarissa käsiteltiin laajasti uusimpia tietoturvan haasteita, joita parina viime vuonna ovat kasvattaneet erityisesti etätyö ja kiristyshaittaohjelmat. Ykkösohjeeksi tällä hetkellä nousee Zero Trust. Älä luota mihinkään!

Nokia julkisti tänään FP5-prosessorin, joka on yhtiön viidennen sukupolven reititinpiiri. Prosessori kykenee ajamaan L2-, L2.5- ja L3-tason verkkopalveluja jopa 1,6 terabitin sekuntinopeudella.