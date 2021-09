Check Point varoittaa uudestaan: älä osta koronatodistusta verkosta!

Viikko sitten tietoturvayritys Check Point Software kertoi, että verkosta on mahdollista ostaa väärennetty koronatodistus 150 eurolla. Nyt väärentäjät ovat löytäneet uusia keinoja markkinoida tuotteitaan, mutta todistusta ei pidä edelleenkään ostaa verkosta, yritys varoittaa.

Uutena keinona väärentäjät käyttävät tekniikkaa, jossa ne väittävät pääsevänsä käsiksi Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen verkkosivuille. Väitteiden mukaan todistuksen ostaja voidaan rekisteröidä aitoon tietokantaan, joten tarkistuksissa todisteen omistaja näkyisi täysin rokotetetun statuksella.

Myyntiä vahvistetaan lähettämällä ostajalle väärennetty dokumentti. Todistuksen QR-koodi vie väärennettyyn tietokantaan, joka näyttää aidolta. Tämä ongelma tulee Check Pointin mukaan säilymään niin kauan, kuin yhtenäinen tietokanta todistusten verifiointiin saadaan hallituksen välillä kehitettyä.

Viime viikolla Check Point kertoi, että väärennettyjä koronatodistuksia on nyt myynnissä useimpiin maihin, myös Suomeen. Suomalaisen koronatodistuksen hinta on Check Pointin tietojen mukaan 150 euroa. Vielä elokuussa väärennöksiä tarjoavia myyjiä oli Telegramissa noin tuhat, kun nyt kauppapaikkoja on noin 10 000.

Tärkeää on muistaa, ettei aitoja terveyteen liittyviä todistuksia myydä internetissä. Jos sellaista kaupataan, kyse on laittomasta toiminnasta.