Yli puolet patenteista haetaan Uudellamaalla

Patentti- ja rekisterihallitus PRH on tämän vuoden tammi-elokuussa vastaanottanut kansallisia patenttihakemuksia viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan. Hakemuksia on tullut 1 095 kappaletta, mikä on suurin määrä kahdeksaan vuoteen. Yli puolet patenttihakemuksista tuli Uudeltamaalta.

Pääkaupunkiseudulta tuli vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 649 patenttihakemusta. Luku on 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana (566 kpl).

Muista maakunnista on tullut hakemuksia yhteensä 363 kappaletta, mikä puolestaan on 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana (428). Uudenmaan perässä tulevat Pirkanmaa 71 (76) hakemuksella, Varsinais-Suomi 60 (60) hakemuksella ja Pohjois-Pohjanmaa 43 (52) hakemuksella.

Tänä vuonna Suomessa on jätetty enemmän patenttihakemuksia kuin yhdeksään vuoteen. Eniten patentteja on haettu digitaalisen tietoliikenteen alueella. Myös mittausinstrumentteja on patentoitu tänä vuonna ahkeraan.