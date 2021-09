Applen iOS tunnetaan alustana, jonka tietoturva on monin verroin esimerkiksi Androidia parempi. Tämän takia yhtiön suhtautuminen sen vuonna 2019 käynnistämään tietoturvaohjelmaan (Security Bounty Program) vaikuttaa erikoiselta. Yhtiö vähätteli ja sivuutti erään tutkijan löytämät vakavat haavoittuvuudet.

Patentti- ja rekisterihallitus PRH on tämän vuoden tammi-elokuussa vastaanottanut kansallisia patenttihakemuksia viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan. Hakemuksia on tullut 1 095 kappaletta, mikä on suurin määrä kahdeksaan vuoteen. Yli puolet patenttihakemuksista tuli Uudeltamaalta.

Tampereella järjestettiin tällä viikolla tähän asti suurin ammattimessu pandemian alkamisen jälkeen. Alihantamessujen järjestäminen oli toki riskialtista, mutta osoittautui kannattavaksi. Tampereen messukeskukseen tuli 917 näytteilleasettajaa 16 maasta ja 7460 kävijää.

Autoteollisuus on yksi aloista, jotka kärsivät tällä hetkellä pahiten komponenttipulasta. Useita tehtaita on jopa suljettu, koska tuotanto ei voida pitää käynnissä. Tutkimuslaitoksen mukaan komponenttipula aiheuttaa valmistajille tänä vuonna jättimäiset 210 miljardin dollarin menetykset.

Lotus Cars tunnetaan tehokkaista urheiluautoistaan. Muiden mukana se on jo siirtymässä kohti sähköisiä autoja ja nyt yhtiö kertoo sisällyttävänsä Analog Devicesin langattoman akunhallintajärjestelmän (wBMS) seuraavan sukupolven sähköajoneuvoarkkitehtuuriinsa.

Viikko sitten tietoturvayritys Check Point Software kertoi, että verkosta on mahdollista ostaa väärennetty koronatodistus 150 eurolla. Nyt väärentäjät ovat löytäneet uusia keinoja markkinoida tuotteitaan, mutta todistusta ei pidä edelleenkään ostaa verkosta, yritys varoittaa.

Analog Devices on esitellyt uuden tehonhallintapiirin, joka lataa IoT-laitteita selvästi nopeammin kuin mikään tähänastinen. MAX77659-piiri on yhden induktorin monilähtöinen buck-boost-laturi, joka lataa neljä kertaa aiempia ratkaisuja nopeammin ja vie vähemmän tilaa kuin mikään muu nykyinen tehonhallintapiiri.

Liettuan kyberturvakeskus ilmoitti tällä viikolla, että kiinalaisen Xiaomin puhelimet sensuroivat käyttäjiensä viestejä. Suuren kansainvälisen kohun aiheuttaneessa testissä oli mukana kolmen kiinalaisvalmistajan puhelimet ja vain OnePlussan laite sai puhtaat paperit.

Datakeskus- ja infrastruktuuriyritys Equinix on avannut maailman ensimmäisen 5G:n ja verkon reunan teknologioiden kehitysympäristön, joka toimii Nokian toimittamassa 5G-verkossa ja jossa testataan ja validoidaan erilaisia 5G-palveluita ja 5G:n käyttökohteita.

Euroopan komissio ilmoitti eilen valmistelevansa lainsäädäntöä, jonka mukaan älypuhelimissa sallitaan vain yksi fyysinen liitin. Universaaliksi liittimeksi on valittu odotetusti C-tyypin USB, mikä aiheutti Applella luonnollisesti valitusta. Yhtiö tulee kuitenkin ratkaisemaan ongelma elegentisti.