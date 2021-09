Helsingin Messukeskukseen marraskuulle valmisteltu Teknologia-messukokonaisuus siirtyy ensi keväälle 3.-5.5.2022. Tänä syksynä toteutetaan uusi päivän kestävä Teknologia pre-event Messukeskus Siivessä. Pre-event-verkostoitumistapahtuma järjestetään 24.11.2021.

Yhä useampi kuluttaja seuraa omaa terveydentilaansa puettavilla laitteilla ja yhä useammin sovellukset voivat sisältää arkaluontoistakin dataa. Nyt näille mobiileille terveyssovelluksille on tulossa laatustandardi. Sitä kehittämässä ovat olleet myös suomalaistutkijat. Kyse on elokuussa hyväksytystä uudesta määrityksestä (ISO/TS 82304-2:2021). Standardi on suunnattu sekä terveys- ja hyvinvointisovellusten valmistajille että näitä arvioiville organisaatioille. Sovelluksia arvioidaan neljällä osa-alueella: lääketieteellinen pätevyys, yksityisyyden suoja, käytettävyys ja teknillinen laatu.

Mitä jos ihmisjoukkoja voisi valvoa pienillä lentävillä mikropiireillä? Hiekanjyvän kokoisilla, joita ihmissilmän on vaikea erottaa? Tämä kuulostaa scifi-dystopialta, mutta Northwestern universityn tutkijat ovat rakentaneet tällaisen lentävän mikropiirin.

Applen iOS tunnetaan alustana, jonka tietoturva on monin verroin esimerkiksi Androidia parempi. Tämän takia yhtiön suhtautuminen sen vuonna 2019 käynnistämään tietoturvaohjelmaan (Security Bounty Program) vaikuttaa erikoiselta. Yhtiö vähätteli ja sivuutti erään tutkijan löytämät vakavat haavoittuvuudet.

Patentti- ja rekisterihallitus PRH on tämän vuoden tammi-elokuussa vastaanottanut kansallisia patenttihakemuksia viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan. Hakemuksia on tullut 1 095 kappaletta, mikä on suurin määrä kahdeksaan vuoteen. Yli puolet patenttihakemuksista tuli Uudeltamaalta.

Tampereella järjestettiin tällä viikolla tähän asti suurin ammattimessu pandemian alkamisen jälkeen. Alihantamessujen järjestäminen oli toki riskialtista, mutta osoittautui kannattavaksi. Tampereen messukeskukseen tuli 917 näytteilleasettajaa 16 maasta ja 7460 kävijää.

Autoteollisuus on yksi aloista, jotka kärsivät tällä hetkellä pahiten komponenttipulasta. Useita tehtaita on jopa suljettu, koska tuotanto ei voida pitää käynnissä. Tutkimuslaitoksen mukaan komponenttipula aiheuttaa valmistajille tänä vuonna jättimäiset 210 miljardin dollarin menetykset.

Lotus Cars tunnetaan tehokkaista urheiluautoistaan. Muiden mukana se on jo siirtymässä kohti sähköisiä autoja ja nyt yhtiö kertoo sisällyttävänsä Analog Devicesin langattoman akunhallintajärjestelmän (wBMS) seuraavan sukupolven sähköajoneuvoarkkitehtuuriinsa.

Viikko sitten tietoturvayritys Check Point Software kertoi, että verkosta on mahdollista ostaa väärennetty koronatodistus 150 eurolla. Nyt väärentäjät ovat löytäneet uusia keinoja markkinoida tuotteitaan, mutta todistusta ei pidä edelleenkään ostaa verkosta, yritys varoittaa.

Analog Devices on esitellyt uuden tehonhallintapiirin, joka lataa IoT-laitteita selvästi nopeammin kuin mikään tähänastinen. MAX77659-piiri on yhden induktorin monilähtöinen buck-boost-laturi, joka lataa neljä kertaa aiempia ratkaisuja nopeammin ja vie vähemmän tilaa kuin mikään muu nykyinen tehonhallintapiiri.