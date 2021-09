Reaktor laajentaa Lissaboniin

Teknologiayhtiö Reaktor rekrytoi Lissabonissa huippuosaajia työskentelemään kansainvälisissä projekteissaan. - Lissabonista alkaa kansainvälisen skaalautumisemme uusi vaihe, ja lisää on tulossa, yhtiön toimitusjohtaja Sampo Pasanen sanoo.

Reaktor rekrytoi Portugalin pääkaupungissa ohjelmistokehittäjiä, jotka tekevät digitaalisia projekteja niin Eurooppaan kuin Yhdysvaltoihinkin. Yhtiön kasvusta ja henkilöstön kehityksestä vastaava johtaja Nizar Jouinin mukaan tulevaisuuden tietotyö ei katso maarajoja. - Tälläkin hetkellä projektitiimeissämme voi olla jäseniä kolmelta mantereelta – liiketoimintamme on globaalia, joten niin ovat myös toimistomme ja työntekijämme, Jouini sanoo.

Lissabon on yksi maailman nopeiten kasvavista teknologiaekosysteemeistä. Kaupunki on luonteva jatkumo Reaktorin muille toimistoille Helsingissä, New Yorkissa, Amsterdamissa, Tokiossa, Tukholmassa, Turussa, Tampereella ja Seinäjoella. Lissaboniin palkattavat ohjelmistokehittäjät tekevät projekteja Reaktorin kansainvälisten asiakkaiden kanssa, joita ovat muun muassa Adidas, Netflix, HBO ja Liverpool FC.

Reaktoria kiinnostaa Lissabonissa liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi työntekijäkokemus. - Teknologiaosaajille tärkeimpiä houkuttimia työpaikassa ovat kiinnostavat, haastavat projektit sekä elämänlaatu. Laajentamalla kansainvälistä yhteisöämme reaktorilaiset pääsevät kehittymään jatkuvasti – ja samalla nauttimaan eri sijaintien tarjoamista mahdollisuuksista ja kulttuureista, Jouini kertoo.

Reaktor on tunnettu matalasta hierarkiastaan, ja se näkyy myös Lissabonin-toimistossa. Muiden yhtiön Euroopan-yksikköjen tapaan sinne ei palkata toimitusjohtajaa, vaan toimistoa johtaa tiimi.