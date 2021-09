Helsingissä avattiin eilen Huawein tutkimuskeskukseen tulevat Digital Finance and Security Innovation Lab eli Fin²Sec-innovaatiokeskus. Yhtiön kuluttajaryhmää Pohjois-Euroopassa vetävän Derek Yun (kuvassa) mukaan tarkoituksena on kehittää ratkaisuja pankki- ja rahoitusalan yleisimpiin haasteisiin. - Haluamme kehittää uusia ideoita, jotka tarjoavat ratkaisuja nykypäivän kuluttajien tarpeisiin.

Eltel ja datakeskusyritys Equinix ovat yhteistyössä rakentaneet yhden Suomen merkittävimmistä yhtenäisistä valokuituverkon runkoyhteyksistä. Vajaa 10 kilometriä pitkä runkolinja yhdistää Equinixin datakeskuskampuksen Espoon Sinimäessä Helsingin Pasilassa sijaitsevaan verkon solmupisteeseen. HE6- ja HE7 -datakeskukset ovat osa Equinixin kasvavaa kansainvälistä datakeskusverkostoa.

Teknologiayhtiö Reaktor rekrytoi Lissabonissa huippuosaajia työskentelemään kansainvälisissä projekteissaan. - Lissabonista alkaa kansainvälisen skaalautumisemme uusi vaihe, ja lisää on tulossa, yhtiön toimitusjohtaja Sampo Pasanen sanoo.

Apple esitteli viikko sitten uudet iPhone 13 -puhelimensa. Laitteet ovat jo saaneet paljon kehuja ja nyt verkkoon ovat ilmestyneet ensimmäiset purkuanalyysit. iFixitin analyysi paljastaa, että Apple on trimmannut FaceID- eli Depth Sensing -moduuliaan, joka tuo kuuluisan ”loven” iPhonen näytön yläreunaan.

Itävaltalainen Panthronics AG on kehittänyt tekniikan, jolla monia pieniä kannettavia ja puettavia laitteita voi ladata NFC-yhteyden yli. Nyt yhtiö on sopinut, että sen referenssialustat tukevat Renesasin suosittuja Synergy-sarjan mikro-ohjaimia. Tämä nopeuttaa uusien langattomien latausjärjestelmien kehittämistä ja helpompaa prototyyppien luomista.

Akkutekniikan kehittäjät ovat jo pitkään tienneet, että avain selvästi energiatehokkaampiin akkuihin piilee piianodissa. Sen tiheys on karkeasti kymmenen kertaa suurempi kuin nykyään käytössä olevien litiumioniakkujen grafiittianodien. San Diegon yliopiston ja LG Energy Solutionin tutkijat kertovat nyt ratkaisseensa tekniikan suurimman ongelman.

Moskovalaisen Skoltechin ja IBM:n johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on luonut erittäin energiatehokkaan optisen kytkimen, joka voi korvata elektroniset transistorit uuden sukupolven tietokoneissa. Transistorit voivat mahdollistaa 100-1000 kertaa nykykoneita nopeampien tietokoneiden kehittämisen.

Suomalainen Unikie on saanut kansainvälistäkin nimeä kehittämällään lidar-pohjaisella autonomisella pysäköintitekniikalla. Nyt yhtiö laajentaa Viroon. Tarkoitus on rakentaa Tallinnaan kahdessa vuodessa sadan ohjelmistokehittäjän yksikkö.

USB-väylän kautta on tähän asti voinut ladata laitteita 100 watin teholla. Tämä on riittänyt useimmille kannettaville laitteille, mutta esimerkiksi tehokannettaviin tai pelikoneisiin teho on ollut vaatimaton. USB:n C-tyypin 2.1-määritys korjaa puutteen, kun maksimilatausteho kasvaa 240 wattiin.

Tarvitseeko rakenteluprojektisi pienikokoista sulautettua korttia? Ei hätää. Avnet-konserniin kuuluva Farnell myy nyt sekä Arduino Nano RP2040 Connect- että Raspberry Pi Pico -kortteja suoraan varastostaan.