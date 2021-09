Uusi innovaatiokeskus uudistaa pankkikokemusta Helsingissä

Helsingissä avattiin eilen Huawein tutkimuskeskukseen tulevat Digital Finance and Security Innovation Lab eli Fin²Sec-innovaatiokeskus. Yhtiön kuluttajaryhmää Pohjois-Euroopassa vetävän Derek Yun (kuvassa) mukaan tarkoituksena on kehittää ratkaisuja pankki- ja rahoitusalan yleisimpiin haasteisiin. - Haluamme kehittää uusia ideoita, jotka tarjoavat ratkaisuja nykypäivän kuluttajien tarpeisiin.

Huawein Suomen tutkimus- ja kehityskeskus työskentelee yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden sekä viidentoista yhteistyökumppanin kanssa, joiden joukossa on eurooppalaisia pankkeja ja fintech-yrityksiä. Mukana ovat esimerkiksi itävaltalainen Raiffeisen Digital, Puolan johtava mobiilimaksamisen toimija BLIK sekä avointen pankkipalveluiden norjalainen pioneeri Neonomics.

Yritykset esittelivät eilen laajasti näkemyksiään pankkialan haasteista. Reiffeisen Digitalin pääjohtaja Dietmar Pucherin mukaan pankkialan suurena trendinä viime vuosina on ollut antaa asiakkaan päättää, miten hän haluaa olla yhteydessä pankkiin. - Oli se sitten perinteinen konttori, verkkopalvelut tai sovellus. Tyypillinen asiakkaamme käyttää useita kanavia, Pucher kertoi.

Yhdeksi suurimmasta haasteita Pucher nimesi mobiili- ja pilvialustojen kisan. Ne tarjoavat jo nyt mobiilimaksamista ja myös luottoja. - Tämä tappaa pankkien perinteisen asiakasrajapinnan.

Pankkien on tämän takia pakko ottaa käyttöön uusia tekniikoita. – Pitää olla käytettävissä 24/7, tuoda biometrinen tunnistautuminen sovellukseen, tarjota tekoälypohjaista asiakaspalvelua, Pucher luetteli. Uutena ilmiönä tulossa on puhepankki (voice banking). Siinä on toki omat haasteensa, esimerkiksi raha-asioista puhuminen julkisissa tiloissa.

Uusi Fin²Sec-keskus keskittyy toiminnassaan kolmeen avainasiaan digitaalisten palvelujen kehittämisessä: mobiiliteknologiaan, innovaatiokilpailuun sekä kumppanuuksiin. Ennen kaikkea mobiiliteknologian kehittymisen myötä viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut mullistavia muutoksia siinä, miten pankkitoiminta ja rahoitus näyttäytyvät kuluttajille. Sama suuntaus jatkuu, ja digitaalisissa finanssipalveluissa sekä maksuprosesseissa riittää kehitettävää edelleen.

Avatun innovaatiokeskuksen on määrä jalostaa avoimen pankkitoiminnan aikaansaamaa kehitystä ja muutoksia. Niitä ovat muun muassa henkilökohtaiset, helppokäyttöiset palvelut, joiden ansiosta asiakkaat voivat nauttia varojensa yksinkertaisemmasta ja kätevämmästä hallinnoinnista.

Fin²Sec-yhteistyöhön ovat alkuvaiheessa tulossa mukaan Copenhagen Fintech, SOK, Intesa Sanpaolo, PAYSERA, VIA BILL, Smart ID, Neonomics, icard, Virtual Cards S.R.L, Sirumobile, Phyre, BLIK, Raiffeisen Digital ja Fidesmo.

Huawein Cloud-osaamiskeskusta Euroopassa johtava Kuan Eeik Tan korosti yhteistyön merkitystä. - Kuinka voidaan keksiä uudelleen, jos ollaan fragmentoituneita. Tutkimuslaitokset kehittävät kyllä uusia ratkaisuja, mutta iso kysymys on se, ovatko ne käyttökelpoisia todellisessa maailmassa, Tan muistutti.

- Fin²Sec-keskus perustettiin ratkaisemaan se, miten tuodaan digitaaliset pankkipalvelut kaikille, kaikkialla, kaikilla laitteilla. Keskuksessa halutaan kehittää uusia disruptiivisia ideoita, keskittyä tietoturvaan ja käytettävyyteen. Esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelu tai jo olemassa olevat teknologiat ovat sellaista, joka on rajattu keskuksen fokuksen ulkopuolelle.

Keskuksen tavoitteet ja roadmap valitaan ohjausryhmän äänestyksillä. Kehityssuunnitelmia tarkastellaan vuosineljänneksittäin ja kun jokin innovaatioaihe on roadmapissa päätetty, tekninen työryhmä pohtii sen toteutettavuutta. Huawein positiivisen rahoituspäätöksen jälkeen ideasta tulee Fin²Sec-projekti.

Huawein aikatalu on tiukka. Laboratorio käynnistyy lokakuussa, loka-marraskuun aikana rakennetaan ensimmäinen roadmap, joka julkaistaan joulukuussa. Ensimmäiset projektit käynnistyvät ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.